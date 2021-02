Sucesos Dos detenidos por intentar robar a ladrillazos un tienda de móviles lunes 01 de febrero de 2021 , 15:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los autores tratan de acceder a un comercio, dedicado a la venta de móviles, rompiendo el cristal del escaparate con los adoquines de una acera, pero al activarse el sistema de alarma, huyen de forma acelerada para evitar ser descubiertos



La rápida actuación de la Guardia Civil de Almería, permite detener a dos personas, varones de 29 y 20 años, como autores de un delito de Robo con Fuerza en las cosas en grado de tentativa, tras intentar acceder a un comercio de venta de teléfonos móviles y patinetes eléctricos del municipio de Roquetas de Mar (Almería).



Esta detención es el resultado de la actividad que desarrolla la Guardia Civil, dentro de las actividades de prevención e investigación de los delitos y la delincuencia ejercida en los comercios del Poniente almeriense, para dar una rápida respuesta a la comisión de los hechos delictivos.



Sobre las seis de la mañana del pasado sábado, los agentes reciben aviso de la Central de Operaciones de Comandancia (C.O.C.- 062) de Almería, participando que había saltado el sistema de alarma de un comercio céntrico del municipio de Roquetas de Mar (Almería), dedicado a la venta de telefonía y patinetes eléctricos.



De inmediato, los agentes de la Guardia Civil se trasladan al lugar indicado y comprueban que el cristal del escaparate había sido fracturado con un adoquín de la acera, en el que visiblemente se observa restos de sangre, por lo que se inicia un dispositivo de investigación y búsqueda de los autores.



Fruto de las primeras indagaciones, los agentes consiguen localizar a un testigo de los hechos que, junto a los datos técnicos obtenidos, aporta datos relevantes a la investigación: la descripción física e identidad de dos varones jóvenes, como supuestos autores de los hechos, lo que permite ampliar el radio de acción y búsqueda de los agentes de la Guardia Civil designados en el operativo.



Durante el dispositivo de búsqueda, se conoce que los autores huyeron dirección a Cortijos de Marin por carretera de La Mojonera (Almería). Por ello, se realizan discretos controles y seguimientos, dando como resultado la localización de dos personas que trataban de ocultarse en la parte trasera de un camión estacionado.



Tras ser identificados, los agentes de la Guardia Civil informan que se trata de dos varones jóvenes que coinciden con las características físicas de los supuestos autores del robo en grado de tentativa, y que además, uno de ellos presenta heridas con restos de sangre en la mano.



A continuación, los agentes comprueban y corroboran que las dos personas identificadas son sin ningún género de dudas los supuestos autores del robo con fuerza en grado de tentativa producido en un comercio de la localidad de Roquetas de Mar (Almería)



Finalmente, como resultado de esta operación, la Guardia Civil procede a la detención de los autores de un delito de Robo con Fuerza en las cosas en grado de tentativa, tras intentar acceder a un comercio de venta de teléfonos móviles del municipio de Roquetas de Mar (Almería).



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido entregadas, junto con los detenidos, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de Roquetas de Mar (Almería).

