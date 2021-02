El PSOE denuncia la presunta vacunación preferente de directivos del Distrito Almería

lunes 01 de febrero de 2021 , 15:06h

Noemí Cruz advierte de que los hechos publicados en los últimos días “son gravísimos” y exige al delegado de Salud que deje de guardar silencio