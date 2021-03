Sucesos Dos detenidos por robar motos para asaltar viviendas en Níjar jueves 11 de marzo de 2021 , 09:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Entre los detenidos se encuentra un menor de edad



La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Lucemar”, esclarece varios hurtos y robos en interior de viviendas y de vehículo a motor, detiene a dos personas (uno menor de edad) e investiga a otra, logrando recuperar la mayoría de los efectos sustraídos.



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor de seguridad ciudadana que Guardia Civil desarrolla en la provincia de Almería.



La Guardia Civil inicia esta operación en diciembre de 2020 con la finalidad de obtener los perfiles de los autores, modus operandi utilizados y proceder a la detención de los responsables y recuperar la mayoría de los efectos sustraídos.



Los agentes centran su investigación en obtener los perfiles de varios investigados por delitos de robo de vehículos en la localidad de San Isidro-Níjar (Almería), centrando su atención en dos de ellos según el estudio del modus operandi utilizado.



El uso de diferentes medios tecnológicos y reconocimientos fotográficos, unidos a varios dispositivos de vigilancias, permite a los agentes de la Guardia Civil de Almería, situar, localizar y detener a los autores de los hechos y recuperar la mayoría de objetos (cocina de butano, electrodomésticos, herramientas, etc.), sustraídos en el interior de las viviendas del municipio de Níjar (Almería), junto con dos motocicletas, una sustraída en Almería y otra en Huercal de Almería.

Modus operandi

Los autores se centran en las motocicletas que poseen solamente sistema de antirrobo de bloqueo de manillar, procediendo a romperlo mediante la fuerza y tras manipular el sistema eléctrico, arrancar para abandonar el lugar.



Con la motocicleta sustraída, cometían robos con violencia o robos en interior de viviendas, guardando los efectos junto con las motocicletas, en domicilios deshabitados por encontrarse sus propietarios en el extranjero.



Por ultimo, realizaban reportaje fotográfico de los efectos para su posterior venta, haciendo creer que son de su propiedad y se encuentran realizando una mudanza.



Como resultado final de la operación “Lucemar”, la Guardia Civil de Almería, esclarece varios hurtos y robos en interior de viviendas y de vehículo a motor, detiene a dos personas (uno menor de edad) e investiga a otra como responsables, logrando recuperar la mayoría de los efectos sustraidos.



Las diligencias instruidas junto con los detenidos, han sido entregadas tanto en el Juzgado en funciones de Guardia como en la Fiscalía de Almería. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.