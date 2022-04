Sucesos Ampliar Dos detenidos por robo con fuerza y estafa bancaria en la comarca del Andarax miércoles 06 de abril de 2022 , 08:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los agentes realizan la reconstrucción de los hechos que determina que extraen 600 euros con una tarjeta de crédito sustraída en la localidad de Tabernas En una reciente operación desarrollada por agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, se detiene a dos personas por el robo con fuerza en una vivienda en Terque, robo de vehículo a motor y estafa bancaria. Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la provincia de Almería para la resolución y prevención de delitos contra el patrimonio. La actuación comienza cuando los agentes recogen la denuncia de una víctima que informa sobre un robo con fuerza en una vivienda en Terque (Almería). De la inspección ocular realizada y de la manifestación del denunciante se determina que los autores, tras forzar la puerta del garaje de la vivienda, acceden al interior y sustraen diversa maquinaria y herramientas usadas para la construcción, así como una furgoneta. Tras la reconstrucción de los hechos realizada por los agentes, se comprueba que los autores, dos varones mayores de edad, se desplazan en la furgoneta sustraída a la localidad de Tabernas, donde con una tarjeta de crédito de la víctima extraen 600 euros de un cajero automático. Acto seguido los autores abandonan la furgoneta en una localidad cercana. Tras las actuaciones llevadas a cabo por los agentes, se localiza a los autores de los robos y se procede a su detención por los delitos de robo con fuerza en vivienda, robo de vehículo a motor y estafa bancaria. Las diligencias instruidas junto a las dos personas detenidas se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Almería en funciones de guardia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

