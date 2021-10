Sucesos Dos detenidos transportando 1,3 kilos de marihuana en Almería viernes 15 de octubre de 2021 , 11:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





La Policía Nacional ha procedido a la detención de dos hombres, de 39 y 26 años de edad, en el barrio de los Almendros de Almería capital, cuando han sido sorprendidos transportando 1,3 kilos de cogollos de marihuana en el interior de su vehículo.



En un comunicado, la Policía señala que, para dar cumplimiento al 'Plan de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas de ocio y diversión', por parte de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Almería, se han incrementado los esfuerzos de vigilancia con la finalidad de erradicar o disminuir la distribución minorista de drogas ilegales en las zonas de esparcimiento, así como "posibilitar con ello el ocio y la diversión en un entorno seguro y saludable de convivencia en libertad".



Explica que en uno de esos controles llevados a cabo el día 6 de octubre la Policía Nacional observa un vehículo que circulaba por la calle Sierra de María en Almería, el cual "levanta las sospechas" de los agentes. Éstos interrogan sobre el motivo del desplazamiento a los dos ocupantes, que ofrecen "respuestas incoherentes y dispares entre sí".



Cuando los agentes deciden registrar el vehículo, hallan una bolsa de marihuana, con un peso de un kilo y 300 gramos, y 2.400 euros en efectivo. En este marco, los hombres detenidos han pasado a disposición judicial, acusados de un delito contra la salud pública.

Imprimir Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.