La experiencia de Sebastián Álvaro en el Everest emociona a los asistentes a su conferencia en Diputación

viernes 15 de octubre de 2021 , 11:30h

El presidente de Diputación y el doctor Antonio Huete acompañan al aventurero y escritor en la presentación de su última obra: ‘Everest 1924. El enigma de Irvine y Mallory’





Sebastián Álvaro nunca defrauda. Ha regresado a Almería para contar su experiencia en el Everest con el objetivo de recrear el mayor enigma que envuelve al alpinismo: ¿Irvine y Mallory fueron los primeros en tocar el techo del mundo?. La respuesta a esta pregunta es lo que intenta de resolver este aventurero y escritor en su última obra, ‘Everest 1924. El enigma de Irvine y Mallory’, que ha presentado hoy en el Salón de Plenos acompañado del presidente de Diputación, Javier A. García y el neurocirujano Antonio Huete.



Javier A. García se ha mostrado emocionado de volver a recibir a quien apadrinó el programa turístico y deportivo de la Diputación en 2016 ‘Almería Activa’. “Tenerte entre nosotros es siempre un honor y un privilegio. Si ya fue un auténtico placer disfrutar de cómo es “vivir al filo de lo imposible”, estoy convencido que hoy nos volverás a dar una lección de vida y de superación”.



Asimismo, ha asegurado que sólo quien conoce el Everest en profundidad puede escribir 300 páginas sobre uno de los grandes enigmas que le envuelven: “Más de 10 documentales sobre el Everest, un documental de 12 capítulos sobre la historia del ser humano y la aventura, y en Al filo de lo imposible 5 de sus 200 expediciones fueron hasta la cumbre más alta del planeta”, ha explicado.



Asimismo, ha resaltado el “entusiasmo” que transmite Álvaro y que le ha llevado a ser un gran aventurero: “Sebastián eres un ejemplo para todos nosotros. No solo por lo que has conseguido, sino por lo que representas. Espero que el vínculo que establezcas con nuestra tierra permanezca en tu recuerdo como la mayor de las aventuras que hayas vivido”, ha asegurado.



Por su parte, Antonio Huete ha comparado a Sebastián Álvaro con Magic Johnson por una de sus cualidades. “No es el mejor, sino que hace que los que le rodean sean los mejores. Es una persona que siembra riqueza y empodera los que están alrededor. Todos los alpinistas mejores del mundo han salido adelante junto a él. Tiene el poder de tocar el cielo y a la vez estar muy cerca de las personas”.



Huete ha dado paso a Sebastián Álvaro para “zambullirnos en esta historia apasionante que hay tras la cima más alta del mundo, el Everest”.



Por su parte, Sebastián Álvaro ha agradecido la oportunidad de poder compartir su historia: “Todo lo que hicimos para una televisión publica en la que yo creía firmemente, lo hice por gente como vosotros. Al filo de lo imposible era para la gente, ayudó a ser un país más civilizado por como entender la aventura y la relación del hombre con el medio y de nuestros propios límites”.



Asimismo, ha explicado que este libro surge por una inocentada en twitter sobre este enigma y la editorial Desnivel le pidió un artículo con el que empezó a profundizar más sobre esta historia en toda la documentación de su expedición. “Esta historia cuenta una máxima: el que no se arriesga no siempre gana, pero nunca pierde. En el debate sobre esta historia no soy neutral soy un alpinista clásico y un romántico. Soy honrado y ecuánime y en el libro os doy todos los datos para que cada lector saque su conclusión. Yo no sé si llegaron o no, lo que si sé es que se lo ganaron”.



Álvaro ha asegurado que “yo no me creo que Mallory se diera la vuelta a dos horas de tocar la cima” y este libro es una historia de personajes “a cada cual mejor”.