Dos empresas de Almería ganadoras de los Premios BBVA a los mejores productores sostenibles de España

sábado 17 de julio de 2021 , 21:27h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia





BBVA, junto con los hermanos Roca, ha reconocido a Almendrehesa y Caparrós Nature con uno de los diez galardones de la segunda edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles. Las dos empresas de Almería han sido seleccionadas entre cerca de 200 candidatos de todo el territorio nacional. Con esta iniciativa, que el banco ha impulsado por segundo año consecutivo en colaboración con El Celler de Can Roca, busca dar visibilidad a agricultores, ganaderos y productores de alimentos cuya actividad aúna el compromiso con el medioambiente, la apuesta por las medidas de ahorro energético y la alimentación saludable.



La almendra de Almendrehesa (Chirivel, Almería) y el tomate Lobello de Caparrós Nature (Almería) se han convertido en ganadores de la segunda edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles. Además, la entidad financiera ha premiado en Andalucía al aceite de oliva de Castillo De Canena Olive Juice (Jaén). Asimismo, han resultado ganadores la algarroba de Pedro Pérez Martínez (Valencia); el arroz de Riet Vell (Cataluña); las frutas y verduras de Terracor (Islas Baleares) y de ‘Saifresc’ Hortaval Natur (Valencia); el aceite de oliva de Aceites García de la Cruz (Toledo); la miel de Antonio Simón (Madrid) y la pasta de La Espelta y la Sal (Guadalajara). Todos los premiados han sido seleccionados de entre más de 200 inscritos en esta segunda edición. Por comunidades autónomas, destaca Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha, que aglutinan el 50% de los candidatos. En cuanto a los sectores, carnes/huevos; hortalizas y frutas de especies herbáceas; y aceites y grasas lideran el ranking de inscritos.



Los ganadores verán sus productos de temporada incluidos en una de las recetas que mensualmente El Celler de Can Roca elabora para el proyecto ‘Gastronomía Sostenible’, proyecto de apoyo y visibilización del pequeño productor que promueve, también, la cocina saludable con ingredientes de calidad y temporada. De esta forma, los productos locales ecológicos y la cocina de los Roca entrarán a formar parte de los hogares españoles. Además, los hermanos Roca conocerán de primera mano los productos seleccionados para las recetas y los ganadores se incorporarán a un plan de difusión de la mano de BBVA y El Celler de Can Roca.



El jurado, formado por miembros de BBVA, El Celler de Can Roca y un representante de la consultora independiente ECODES, ha valorado el carácter innovador de los productos; los beneficios ambientales vinculados a la adopción de medidas de eficiencia energética -como la reducción de las emisiones de CO2-, el consumo de energía, la gestión eficiente del agua o la apuesta por energías renovables-; la repercusión social y económica de su producción, así como las acciones puestas en marcha para la preservación de la biodiversidad. Todos los productos seleccionados cuentan con el certificado ecológico otorgado por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España.



“Con la segunda edición de estos premios se reconoce la importancia de los productores que han apostado por un modelo de negocio sostenible como elemento clave en la recuperación económica de España. El compromiso adquirido por BBVA es el de visibilizar a estos productores para que sirvan de inspiración a otros y puedan mostrarles el camino hacia un crecimiento sostenible de sus negocios”, ha afirmado Alberto Cano, director de Pymes de BBVA en España.



BBVA y El Celler de Can Roca llevan desde el año 2013 trabajando de manera conjunta con el objetivo de crear iniciativas que generen un impacto positivo en la sociedad. La unión de gastronomía y sostenibilidad que se inició a través del proyecto ‘Gastronomía sostenible’ -para apoyar a la producción de proximidad y contribuir en la transición hacia una vida sostenible-, dio un paso más en 2020 con la búsqueda de los mejores ganaderos, agricultores y productores de alimentos en general de España a través de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles.







“Introducir en las cocinas de los hogares ingredientes de calidad producidos de manera sostenible a través de nuestras recetas, es clave para acercar el buen hacer de los productores españoles. Desde ‘Gastronomía sostenible’ los pequeños productores tienen la oportunidad de mostrar cómo la aplicación de criterios sostenibles en sus producciones permite ofrecer un producto de calidad que además ayuda al planeta”, ha asegurado Joan Roca, propietario de El Celler de Can Roca.