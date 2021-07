Sucesos Ampliar Localizadas dos viviendas ocupadas del barrio Joaquinico de Roquetas domingo 18 de julio de 2021 , 10:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Además de las 189 plantas de cannabis, 1,505 kilogramos de cogollos y 10 placas de hachís, se han neutralizado 29 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico y otros 30 a la red hídrica La Guardia Civil de Almería, en una reciente operación, ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a dos personas (padre e hija), de 48 y 24 años, como autores de un delito contra la salud pública y defraudación al fluido eléctrico e hídrico.



Esta operación denominada, INEPLAN IV, es el resultado de las continuas actuaciones que realiza la Guardia Civil de Almería en la lucha contra el tráfico y/o cultivo/elaboración de sustancias estupefacientes en la provincia.



En 2018 se llevó a cabo la operación CLEAN, en la que se intervinieron más de 3000 plantas de marihuana (Cannabis Sátiva) y se neutralizaron 15 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico, saldándose con la detención de 3 personas en diferentes viviendas de dos edificios del barrio “Joaquinico” de Roquetas de Mar (Almería). A principios de 2021 en los mismos dos edificios se desarrollaron las operaciones INEPLAN, INEPLAN II, INEPLAN III, en las que se intervienen casi 3000 plantas y se neutralizan 234 enganches ilegales a las redes de fluido eléctrico e hídrico, finalizando con la detención de 7 personas.



En el transcurso de la operación INEPLAN IV los agentes de la Guardia Civil de Almería centran nuevamente las vigilancias entorno a estos dos edificios de Roquetas de Mar (Almería), ya que, a través de los canales anónimos abiertos al ciudadano, se conoce la existencia de nuevas plantación indoor de marihuana en estos edificios.



La Guardia Civil de Almería organiza un dispositivo que finaliza con el registro de dos viviendas, interviniendo un total de 189 plantas de marihuana (Cannabis Sátiva), 1,505 Kilogramos de cogollos, 10 placas de hachís (860 gramos), 36 balastros, 35 lámparas de 600W, 35 reflectores, 4 aa/cc, 4 ventiladores, 7 cuadros eléctricos, 3 extractores de aire y dos basculas de precisión, además, se neutralizan en colaboración con técnicos de Endesa e Hidralia, 29 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico y otros 30 a la red hídrica.



Finalmente, como resultado de la operación INEPLAN IV, se procede a la detención de dos personas (padre e hija) de 48 y 24 años y vecinos de Roquetas de Mar (Almería), como autores de un delito contra la salud pública y defraudación a la red de fluido eléctrico e hídrico.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Roquetas de Mar (Almería).

