Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar Dos empresas optan por las obras de prolongación del acerado de Carretera de Níjar miércoles 19 de octubre de 2022 , 20:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Comprometida por el Ayuntamiento, la actuación vendrá a resolver, con la inversión de 100.000 euros, la accesibilidad y seguridad vial desde el del túnel de la Carretera de Níjar hasta la calle Pilares noticiasdealmeria.com Dos empresas, Facto y Joaquín Rodríguez Cañadas, optan finalmente a la ejecución de las obras de continuidad de acerado y alumbrado público en Carretera de Nijar, licitadas por el Ayuntamiento de Almería con un presupuesto base 99.891,80 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Una actuación, comprometida con los vecinos del entorno, que tiene por objeto la mejora de las condiciones de seguridad vial y accesibilidad de una zona muy transitada y con un importante volumen de circulación. La portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha explicado que “finalizado el plazo de presentación de ofertas, el pasado 18 de octubre, el siguiente paso será la reunión de la mesa de contratación para estudiar las propuestas de ambos licitadores”. El objetivo municipal es que estas obras puedan iniciarse a “lo largo del próximo mes”, ha adelantado Martínez Labella. La ejecución de estas obras, en el tramo que va desde la salida del túnel de la Carretera de Níjar hasta la calle Pilares, aproximadamente, es hoy posible tras la aceptación por parte del Ayuntamiento de la cesión de 1.267 metros cuadrados de suelo, con reserva de aprovechamiento a favor ‘Fajenemi S.L.’ propietario de los suelos afectados por estos trabajos. Las obras consistirán en la demolición del actual vallado y en la ejecución de 700 m² de nuevo acerado. En el extremo junto a la calle Pilares se ejecutará un paso de peatones sobre Carretera de Níjar aprovechando la actual semaforización, que se modificará parcialmente. Por otro lado, se dotará la acera con doce unidades de arbolado y seis nuevos puntos de luz a tresbolillo de los existentes en la acera opuesta, donde además se sustituirán las ocho luminarias existentes por tecnología LED. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.