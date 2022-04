Sucesos Ampliar Dos guardias civiles persiguen y detienen al autor de un robo en la Estación jueves 14 de abril de 2022 , 13:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El supuesto autor huyó saltando un muro de 2,50 mts adentrándose en las vías férreas, siendo alcanzado e inmovilizado por uno de los agentes.

Una patrulla del Subsector de Tráfico de Almería que prestaba servicio de control e inspección de autobuses en las inmediaciones de la Estación Intermodal de la citada capital, procedió a la detención del supuesto autor de un robo con violencia, ocurrido minutos antes en la zona, logrando recuperar los efectos sustraídos. Sobre las 07:10 horas, la víctima del robo se acercó muy nerviosa y acongojada a la fuerza actuante, solicitando su ayuda al haber sido abordada minutos antes por un hombre que vestía ropa oscura, gorro de lana y mochila, el cual sin mediar palabra, había pegado un fuerte tirón del bolso de mano que portaba a la vez que la empujaba violentamente, huyendo rápidamente a pie sin que pudiera hacer nada por impedirlo. Los agentes tras socorrer a la víctima y dejarla en las instalaciones de una gasolinera cercana, realizaron una batida por la zona localizando a un varón que se correspondía con las características aportadas por la mujer. Al acercarse el vehículo policial, emprendió la huida siendo seguido a la carrera por uno de los agentes mientras el otro daba la vuelta a la manzana. Perseguido de cerca por el agente, el sospechoso saltó un muro de 2’50 metros de altura adentrándose en las vías del tren intentando huir pero fue alcanzado unos 100 metros después consiguiendo inmovilizarlo a pesar de ofrecer una fuerte resistencia que pudo ser neutralizada gracias a la preparación física y profesional del Guardia Civil. El detenido reconoció ser el autor del robo e indicó a los agentes donde había arrojado el bolso devolviendo todos los efectos que contenía, siendo éstos devueltos a la víctima. El supuesto autor de los hechos fue puesto a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para continuación de las diligencias, al haber ocurrido el hecho en demarcación de este Cuerpo policial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

