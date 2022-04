Deportes Más de 750 jugadores, 75 equipos y 135 partidos en un brillante XI Torneo Adaba de Semana Santa miércoles 13 de abril de 2022 , 20:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco entrega los trofeos de esta competición de baloncesto y destaca que “desde el Ayuntamiento trabajamos junto a los clubes para la promoción del deporte base” Los datos lo dicen todo: 750 jugadores, 75 equipos y 135 partidos. Y la foto con la que ha concluido el XI Torneo Adaba de Baloncesto de Semana Santa visualiza el éxito: jugadores, organización y el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, han posado ocupando toda la pista de basket, en el tercer campeonato en importancia de baloncesto base en España. El club Adaba ha reanudado tras dos años de pandemia esta competición para niños y jóvenes desde 8 a 17 años, y de nuevo ha sido un éxito, tanto deportivo en las cinco pistas del Pabellón de Deportes de El Toyo, como de participación de chavales y sus familiares, que han estado en la ciudad desde el pasado domingo y hasta hoy, miércoles. La alegría que se transmitía debajo de la mascarilla en los jugadores. Por eso, cuando el alcalde, tras recibir una placa del club Adaba por el compromiso del Patronato Municipal de Deportes (PMD) con el baloncesto y este deporte, les ha preguntado si han disfrutado, todos han respondido a coro con un sonoro ‘Sí’. La competición ha atraído a equipos de las comunidades de Madrid, Murcia y Andalucía, con un excelente nivel de baloncesto y ha tenido, entre los ganadores, al equipo almeriense El Toyo Basket Femenino Infantil. El alcalde, acompañado por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha afirmado que “el baloncesto es el deporte que más practicantes tiene en los Juegos Deportivos Municipales, con 1.300 jugadores esta edición. Es, además, un deporte con importantes clubes que trabajan cada día para cultivar el talento que existe en la ciudad. Uno de los que tiene más tradición es el club Adaba, que preside María José Abad y que ha ido creciendo anteriormente de la mano de Luis Parejo. Por eso, hoy quiero que les deis un aplauso por su gran labor y la buena organización del torneo”. Esta frase la ha completado asegurando que “desde el Ayuntamiento de Almería creemos en los valores del deporte y deseo que la estancia de los deportistas y sus familias haya sido agradable, hayan disfrutado del baloncesto y de la ciudad, y les esperamos el año que viene”. Y es que a los 750 deportistas se han unido más de 200 familiares. Más de mil personas que se han alojado en hoteles de El Toyo y han consumido en restaurantes y comercios de la ciudad. En esta línea, también se ha reconocido la colaboración del Grupo Senator y la Delegación Almeriense de la Federación Andaluza de Baloncesto. Una auténtica fiesta del baloncesto con Almería como protagonista. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

