Sucesos Dos menores de 14 años detenidos por extorsionar 7.000 euros a otro de 10 jueves 19 de agosto de 2021 , 12:28h

La Guardia Civil detiene a un menor e investiga a otro como autores de un delito de extorsión a otro menor en Adra



En una reciente investigación, la Guardia Civil de Almería detiene a un menor e investiga a otro, ambos de 14 años, como autores de un delito de extorsión hacia otro menor de 10 años en el municipio de Adra (Almería).



La Guardia Civil tiene conocimiento de los hechos a raíz de la denuncia interpuesta en dependencias oficiales por el padre de la víctima, tras echar en falta un sobre con dinero en efectivo procedente de un negocio familiar.



Los agentes encargados de la investigación tras realizar las gestiones e investigaciones necesarias, así como la correspondiente reconstrucción de los hechos, determinan que la víctima de 10 años, bajo amenazas de agresión física hace entregas semanales de dinero en efectivo durante dos meses a dos menores de 14 años.



La victima tiene acceso a un sobre con dinero que sus padres guardan en su domicilio en efectivo proveniente del negocio familiar.



Las cantidades de dinero entregadas semanalmente por el menor oscilan entre 200 y 3.000 euros, alcanzando un total de 7.000.



Una vez esclarecidos los hechos y como resultado de la investigación, la Guardia Civil de Almería localiza y detiene a un menor de edad, vecino de Berja, e investiga a otro, vecino de Adra, como autores de un delito de extorsión a otro menor en el municipio de Adra (Almería).



