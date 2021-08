Sucesos Pone una pistola sobre la barra del bar de alterne a la hora de pedir jueves 19 de agosto de 2021 , 12:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El detenido por la Policía Nacional carecía de cualquier documentación reglamentaria del arma, así como de permiso de armas para su porte y tenencia

Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a un hombre que exhibió un a arma de fuego en el interior de un local de alterne. Se trataba de una pistola Star del calibre 9 mm corto.



Ocurría a las 22:30 horas de la noche del pasado día 17 de agosto. El detenido se personó de madrugada junto con unos amigos en un local de Retamar con la intención de tomar unas copas.



Los tres hombres entraron al local, y se dirigieron a la barra a pedir una consumición, cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y la puso sobre la barra en actitud amenazante.



Tras el aviso de los testigos a la Policía Nacional, varios agentes conminaron a todos los allí presentes, a que se echaran al suelo con las manos estiradas a la vista y las palmas hacia arriba.



Es en ese momento, los agentes se percataron como el detenido no solo no cumplió esa orden, sino que además se llevó la mano derecha a la cintura y empuñó el arma. La rápida reacción de los Policías abalanzándose sobre el arrestado, evitó que el mismo hiciese uso de la misma.



El arma intervenida es pistola marca STAR, modelo SUPER de calibre 9 mm corto. Durante el cacheo superficial realizado al detenido se le localizó además una bolsa pequeña con sustancia estupefaciente, y 970 euros en efectivo.



El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de los de Almería, acusado de un delito de tenencia ilícita de armas.

