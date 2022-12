Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Down Almería celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad viernes 02 de diciembre de 2022 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los usuarios de Asalsido han disfrutado del día con una programación especial de actividades Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana, 3 de diciembre, la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, ASALSIDO-Down Almería, ha preparado esta mañana una amplia programación de actividades que, con carácter especial, han tenido lugar en la sede de la asociación y en la que han participado todos sus usuarios. Entre estas actividades, han destacado una chocolatada con churros, la visualización de un vídeo institucional que la entidad ha elaborado con motivo de la efeméride, una suelta de globos a cargo de los alumnos y alumnas del CEI Ding Down y una sesión de baile de estilo libre, con la que se ha culminado la jornada. En el vídeo institucional, distintas personas con síndrome de Down explican qué es para ellos la discapacidad y cómo la viven en su día a día: cuáles son sus necesidades y con qué dificultades se enfrentan en su día a día, destacando la labor de Asalsido para alcanzar una inclusión plena y efectiva de este colectivo en todos los ámbitos de la vida. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

