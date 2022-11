Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Duelo entre Bitcoin y la Banca Tradicional Escucha la noticia ¿A qué se parece el partido del siglo? Desde que el fundador o creador de Bitcoin ha planteado la hipótesis de que Bitcoin podría ser una alternativa perfecta y superior a la banca tradicional, el mundo financiero se quedó observando con diferentes actitudes el crecimiento y aceptación de esta nueva tecnología. Lo que al principio era un caso de burlas, se convirtió en toda una pesadilla para la banca tradicional. Eso sí, ¡Insistimos!, no todos los bancos e instituciones cuentan con una opinión clara y en contra de esta tecnología, sino que hay heterogeneidades. Después de todo, esta es una red que no necesita de un tercero confiable para subsistir. ¿Qué aporta Bitcoin al sistema monetario? Bitcoin trata de poner una línea separadora y clara entre dinero y estado. En el sistema monetario actual, el banco central tiene todo el control sobre la política monetaria, con esto nos referimos tanto a la emisión como a cómo debe producirse la circulación de las monedas tradicionales. El código de Bitcoin, por otro lado, es una ley mucho más liberal y clara: No hay forma posible de que existan más de 21 millones de unidades de Bitcoins en circulación, y nadie tiene control sobre la emisión de las unidades de BTC. La gestión de la inflación de Bitcoin también es digna de elogios. Esto es así gracias a un mecanismo llamado reducción a la mitad, en el cual cada vez se emite menos dinero. Si lo comparamos con los bancos privados, hay otras diferencias: Los usuarios de Bitcoin tienen control total sobre sus monedas siempre que usen una billetera. Todo ello sin restricciones de transacciones, sin censura ni plazos. Esta es una red de intercambio que opera las 24 horas del día durante todo el año (no existen festivos, ni descansos, ya que la red está al servicio de sus usuarios). Tampoco hay que perder de vista que los bancos son organizaciones interesadas y crean reglas que puedan beneficiarlos en consecuencia. ¿Cómo se gestiona la red de Bitcoin? La red Bitcoin no entiende de derecha e izquierda: cualquiera puede usarla y nadie puede detenerla, lógicamente esto es un arma de doble filo. Otra diferencia notoria son los incentivos, Bitcoin no es más que una red de transacciones que incentiva a quienes participan en hacer que la red sea más segura (mineros). No sólo bitcoin merece respeto por su modelo económico, sino también la segunda criptomoneda más negociada del mundo y su red descentralizada (Ethereum). Así, si por lo que sea necesitas pasar ethereum a peso argentino, podrás conseguirlo de una forma casi instantánea sin necesidad de colas, ni explicaciones en los bancos. Ha habido muchos bancos compatibles con Bitcoin y las criptomonedas. Sobre todo porque parecen ver una gran oportunidad en este mercado y tecnología emergentes ¡Los bancos tienen que decidirse ya! O sumarse o mantenerse al margen de la nueva revolución. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)