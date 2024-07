Duras críticas del PSOE en el último pleno de Níjar

Esperanza Pérez: “El PP le está robando a los nijareños su dinero y su patrimonio. El hotel de Los Genoveses es el mayor atentado que jamás se cometerá contra el Parque”

domingo 28 de julio de 2024 , 15:34h

Esperanza Pérez Felices, portavoz del PSOE de Níjar, ha acusado a Jose Francisco Rodríguez, alcalde del equipo de gobierno de PP y Vox, de robar a los nijareños su dinero y su patrimonio, afirmando que subidas de impuestos como la del IBI o la del agua “harán que el pleno celebrado hoy en Níjar pase a la historia como el pleno de la desvergüenza. Suben el agua más de un 25% a los vecinos pocos meses después de vaciar la caja de la empresa pública. Sacaron cuatro millones de euros de la hucha de los beneficios y ahora quieren que los vecinos aporten más, mes a mes, para vaciarles los bolsillos. Suben el IBI los mismos genios de la economía que decían que no lo harían, pero ahora una finca de una hectárea con una vivienda pagará 150 euros más al año. Y no contentos con ello, justo ahora que la nueva ley del suelo permite frenar un proyecto como el de Los Genoveses, viene el PP y le da luz verde para que Níjar tenga su propio Algarrobico. Y ojo, que esto traerá cola, porque medio minuto antes le dicen que no a un hotel rural en un núcleo urbano como el de Fernán Pérez. Hoy, el PP de Níjar ha rebasado todos los límites”. El primer punto que ha centrado el enfrentamiento entre PSOE y PP ha sido la injustificada subida del agua. Pérez Felices ha afirmado en el plenario que: “Nos tratan de justificar la subida con la nueva depuradora, que según dicen los informes tiene un coste de 500.000€ de más, según dice Aqualia. Y aquí llega la trampa. Si esa es la excusa para la subida, la subida sería entre un 8% y 10%, pero nunca de un 23,6%. Para rematar la faena nos dicen que en el año 2023, las cuentas de la empresa del agua han dado unos beneficios de 7.000 €, y que se espera que en los próximos años se den pérdidas. Qué casualidad, que ha sido llegar el PP al poder y caer ocho años después las cuentas en picado”. Pérez ha recordado a los nijareños que José Francisco Rodríguez, con la ayuda de VOX, les va a subir el precio del agua cuatro meses después de vaciar la hucha de la empresa pública repartiendo 4 millones de beneficios. Asimismo, Pérez Felices ha pedido a VOX que no secunde un plan municipal que convierte a los nijareños en rehenes de la empresa concesionaria con una nueva prórroga. “Todo esto ya lo vivimos con Antonio Jesús como alcalde, pero esta vez la pelota empieza a engordar desde el primer día y la situación es peligrosísima”, explica la edil socialista. Así, la portavoz de la oposición recuerda que “en 2023, en el último trimestre, ya aprobaron una disposición de remanente de tesorería de 5 millones de euros para gasto corriente, sin ningún control, para fiestas, actividades lúdicas y de ocio. Los 5 millones se han liquidado en menos de tres meses. Para enero ya no quedaba ni un euro”. Pérez Felices recuerda que la subida del IBI, también aprobada en el pleno con los votos del PP a favor y en contra del PSOE, supondrá una media de 150 euros para una vivienda en una parcela de una hectárea. “En la contribución de las viviendas y locales, es decir, el IBI urbana, tienen previsto casi dos millones y medio de euros. De los cortijos y fincas van a sacar casi otro millón y medio. En total hacen esa cifra de 3.800.000 euros, pero dónde están las necesidades si el ayuntamiento lo han recibido con las arcas llenas, con más de 18.000.000€ de remanente de tesorería, del que ya han gastado casi una cuarta parte. Cuidado, que la historia se repite y ya dejaron al ayuntamiento una losa de más de 20 millones de euros de deuda”, recuerda la edil socialista