Almería Ampliar Visita al General Mongío Bergua a León Rafael Leopoldo Aguilera Más artículos de este autor Por domingo 28 de julio de 2024 , 15:32h Escucha la noticia La Hermandad Nacional de Legionarios de Honor, encabezada por su presidente Antonio López Tarifa, la presidenta de la sección de Damas, Margarita Márquez y el socio Gabriel del Barco, se desplazaron a la base militar Conde de Gazola, sita en León, para dar personalmente la enhorabuena al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra Antonio, Arma de Artillería, Antonio Mongío Bergua en su nueva encomienda militar como comandante militar de León y jefe del Mando de Artillería de Campaña 63 'Conde de Gazola' con base en Ferral del Bernesga, del que se guarda un elevado afecto de su paso como Teniente Coronel Jefe del Grupo de Artillería de Campaña de La Legión en la Brigada "Rey Alfonso XIII", en Viator, Almería. Asimismo, la Hermandad Nacional de Legionarios de Honor, a través de su presidente, se le hizo entrega al General de la Escarapela de mesa de la citada corporación cívica legionaria como testimonio de la siempre estrecha cooperación del General Mongío Bergua en los objetivos de esta fraternidad en la Cultura de la Defensa.

