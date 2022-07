Provincia Obras de mejora en la calle Torre Vigía de Guainos viernes 01 de julio de 2022 , 18:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Manuel Cortés, comprueba el inicio de los trabajos, que cuentan con una inversión de 36.000 euros y subraya otras actuaciones de mejora en la barriada El Ayuntamiento de Adra está llevando a cabo obras de mejora y acondicionamiento en la calle Torre Vigía de la barriada de Guainos Bajos, unos trabajos que se prolongarán durante los próximos días y que tienen como objetivo remodelar por completo esta vía que vertebra la parte superior de la barriada. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Obras Públicas y Desarrollo Económico, Ignacio Jinés y Carmen B. López, ha comprobado el inicio de esta actuación con la que “vamos a dar respuesta a peticiones de los vecinos y vecinas de esta zona en una calle que necesitaba un acondicionamiento integral desde el punto de vista de la accesibilidad y la estética”, gracias a una inversión aproximada de 36.000 euros que “ejecutamos desde el Ayuntamiento en colaboración con la Diputación de Almería”. Actualmente esta calle dispone de un pavimento de hormigón que presenta afecciones por el tráfico rodado y sucesivas reparaciones, además de un aspecto envejecido e irregular. Por ello, los trabajos que se están llevando a cabo para su acondicionamiento consisten en el levantado del firme existente en las zonas de intersección con los restantes tramos de firme y ejecución de un pavimento de hormigón armado con un tratamiento superficial de impreso, con acabado imitando pavimento de adoquín. Otras actuaciones de mejora Además, según ha indicado el primer edil, estos trabajos “se suman a otras intervenciones de mejoras que ya se han desarrollado y se van a ejecutar en esta barriada que ve incrementada considerablemente su población en la época estival”. A este respecto ha señalado que se procederá, en los próximos días, a la renovación de la luminaria en Calle Carrerilla. Asimismo, ha puesto en valor la intervención que se está llevando a cabo en la limpieza de la maleza de las márgenes de la CN-340 a su paso por la barriada, sobre la que ha agradecido a la Dirección General de Carreteras su labor en unos trabajos “que eran necesarios”. Igualmente ha recordado los recientes trabajos en las playas de la barriada, mediante la regeneración de sus playas y la aportación de arena para evitar la regresión de la costa y que se encuentre “en las mejores condiciones para su disfrute en estas fechas”. Esta actuación se enmarca dentro de la nueva fase de los Planes Provinciales y que está beneficiando a un total de nueve vías, que se sitúan tanto en la localidad de Adra como en las barriadas de Guainos, Cuatro Higueras y La Curva, en concreto, se centrarán en los viales de calle Canarias, calle San Miguel, calle Faro y calle Amanecer de la localidad de Adra, calle Gredos de Cuatro Higueras y calle Acuario de La Curva, además de la citada intersección de las calles Unión y Remo. Actuaciones para las que se va a movilizar un total de 380.000 euros, cofinanciados entre Diputación y fondos municipales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

