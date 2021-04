Economía Economistas y Gestores Administrativos abordan la protección en situaciones de crisis miércoles 21 de abril de 2021 , 16:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El curso tiene una duración de 12 horas, distribuidas en 4 sesiones, que serán los días 22 y 29 de abril, 6 y 13 de mayo





La actual crisis sanitaria y económica ha provocado que multitud de microempresas y pymes, además de decenas de miles de trabajadores autónomos, se vean ante el dilema de proseguir en su actividad, muchas veces sin cubrir costes, suspender temporalmente, o incluso declarar la insolvencia e iniciar un procedimiento concursal. No es cuestión sencilla. El empresario no está preparado para cesar en su actividad o liquidar el negocio que ha sido el objeto de todos sus esfuerzos. A esta circunstancia personal debemos unir el factor económico, porque cesar en una actividad profesional o empresarial puede ser tanto o más caro que iniciarla, y además mucho más peligroso desde el punto de vista patrimonial.



Ante esta situación, el Colegio Profesional de Economistas de Almería y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería organizan el Curso “La protección del empresario y los trabajadores en situaciones de crisis y reestructuración empresarial”, que tiene una duración de 12 horas, distribuidas en 4 sesiones, que serán los días 22 y 29 de abril, 6 y 13 de mayo, a través de la plataforma Zoom, en horario de 16.00 a 19.00 horas. Será impartido por Álvaro López-Amo Sainz, Manuel Remacha Elvira y Belén Ferrer Calvo.



En el curso se repasan las principales novedades que el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal (que entró en vigor en septiembre) aporta a los procesos de insolvencia empresarial o personal, se analizan los trámites administrativos vinculados a los procesos de cese de actividad, la forma en la que se debe gestionar la desvinculación de los trabajadores, los procesos de comunicación interna y externa de dicha situación, cómo asegurar que el cese no afecte a otros ámbitos como las relaciones con clientes ya existentes, o el cese de actividad en el ámbito digital, tan importante en la actualidad para cualquier empresario o profesional.



Esta actividad formativa se desarrolla en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería, la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca-Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Asociación Española de Ciencia Regional y la Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial (Faeem).



A la finalización del curso los participantes poseerán los conocimientos suficientes para poder tomar la decisión más adecuada en el caso que deban cesar en una actividad empresarial o profesional, buscando el menor coste económico posible para el propio negocio y las alternativas que limiten al máximo el riesgo patrimonial personal. Igualmente conocerán las fórmulas jurídicas que permiten un cese temporal o limitado de la actividad empresarial sin que ello suponga el cierre definitivo, buscando en este caso la fórmula más adecuada que garantice un retorno rápido a la actividad del negocio con los menores costes económicos, pero también organizativos, de producción y para el propio equipo de empleados y colaboradores.



Como suele ser habitual en las actividades formativas del Colegio Profesional de Economistas de Almería, los cursos y jornadas están abiertos no solo a colegiados, sino también a otros colectivos profesionales y personas que quieran recibir esta formación. (Más información en el teléfono 950 23 06 18 y en la dirección de correo electrónico:



