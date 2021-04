Capital El Ayuntamiento colaborará en las campañas de ALCER miércoles 21 de abril de 2021 , 16:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Asociación de Enfermos Renales de Almería, Marta Moreno, para estrechar lazos de colaboración entre las dos entidades



El Ayuntamiento colaborará con la Asociación de Enfermos Renales de la provincia de Almería (ALCER) en la difusión de campañas de prevención de la enfermedad renal, en captación de voluntariado y concienciación sobre hábitos saludables y sobre donación de órganos. Así lo han acordado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y la presidenta de la entidad, Marta Moreno Barón, que han mantenido una reunión de trabajo en Alcaldía.



Acompañado por la concejala delegada del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, el regidor ha agradecido el trabajo que ALCER desarrolla a la hora de informar, asesorar y guiar a quienes reciben el diagnóstico de una enfermedad renal, de modo que completan la batería de información que reciben desde el Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Conocer, de otros que pasan por lo mismo que uno, qué hacer, cómo sobrellevar una diálisis o adaptarse a la dieta más adecuada para la enfermedad renal resulta fundamental para los enfermos, ha apuntado la presidenta de ALCER.



En la provincia son cerca de 800 las personas en tratamiento renal sustitutivo (diálisis y hemodiálisis), de las que el 20% están a la espera de un trasplante de riñón, ha señalado Moreno, que ha contado con “la mejor disposición” por parte del Ayuntamiento de Almería de cara a colaborar “en todo momento” para visibilizar la enfermedad renal y dar difusión a las campañas que la asociación desarrolla con motivo del Día del Riñón o del Día de la Donación, que se celebrará el próximo 2 de junio.





Circuito de charlas informativas

Tanto ALCER como el Ayuntamiento seguirán trabajando para, en el momento en el que, con las garantías sanitarias, se abran los centros vecinales y de mayores, facilitar charlas sobre prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables entre los almerienses. Mientras tanto, el área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana servirá de “canal de comunicación” para hacer llegar las campañas de la asociación al mayor número posible de ciudadanos. La más inmediata será la campaña antitabaco preparada por la entidad.



ALCER, con una trayectoria en Almería desde el año 1981, mantiene una relación estrecha con el Ayuntamiento. Forma parte del Consejo Municipal de la Discapacidad, trabaja junto con otras asociaciones en la elaboración del II Plan de Discapacidad de Almería y durante el año pasado fue una de las 21 asociaciones con las que el Ayuntamiento firmó un convenio para acercar a los socios y los enfermos renales lo que más necesitaran en ese momento de pandemia y confinamiento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.