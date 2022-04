Sucesos El 061 recibe 426 peticiones de asistencia por accidente de tráfico en Semana Santa lunes 18 de abril de 2022 , 14:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los centros coordinadores de urgencias y emergencias en Andalucía registran 93.918 llamadas en este periodo vacacional Los centros coordinadores de urgencias y emergencias sanitarias del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, han recibido desde el pasado viernes 8 de abril hasta este domingo 17 un total de 426 peticiones de atención por accidentes de tráfico, lo que supone un 19% más que de solicitudes por este motivo que las registradas en la Semana Santa de 2021. Unas cifras que sitúan la actividad registrada por este motivo en niveles prepandemia, siendo 413 las peticiones de atención causadas por salidas de vía, atropellos, caídas de motos y bicicletas o choques frontales en 2019. Las 426 peticiones de atención sanitarias registradas en los centros coordinadores del 061 este año se han producido mayoritariamente en las provincias de Málaga con 108 solicitudes. Sevilla con 97 y Cádiz con 64 casos. Le siguen en el siguiente orden las provincias de Granada (43), Huelva (38), Almería (30), Jaén (25) y Córdoba (21). Para la atención de estos accidentes de tráficos el centro coordinador del 061 ha movilizado a los equipos de urgencias y emergencias sanitarias en 195 ocasiones, siendo necesaria la intervención de los equipos sanitarios del 061 terrestres y aéreos en 85 ocasiones, para la atención en su mayoría de casos de emergencias. Estas situaciones de urgencias y emergencias sanitarias han sido provocadas principalmente por caídas de moto o bicicletas sin colisión (62), colisiones de vehículos (53), atropellos (18) y salidas de vías (16), entre otros motivos. Por provincias, los equipos sanitarios se activaron en 14 ocasiones en Almería, 23 en Cádiz, 5 en Córdoba, 19 en Granada, 15 en Huelva, 20 en Jaén, 63 en Málaga y 36 en Sevilla. Actividad de los centros coordinadores de 061 Los centros coordinadores de urgencias y emergencias de 061 han gestionado un total de 93.918 llamadas en este periodo vacacional, un 16% más que el año pasado en Semana Santa en la que se atendieron 80.832. El centro coordinador de Almería ha gestionado 6.473 del total de estas llamadas recibidas en 2022, el de Cádiz 11.651, el centro de Córdoba 8.878, el de Granada 13.447, en el de Huelva 6.288, el de Jaén 6.916, el centro de Málaga 17.826 y el de Sevilla 22.439. Los principales motivos de petición de asistencia continúan siendo por alteraciones de las constantes vitales y del nivel de conciencia, por problemas respiratorios o disnea, por dolor no traumático, como el dolor torácico o de espalda y por traumatismos. Estos motivos destacan por volumen dentro de los 16 grandes grupos en los que se clasifican las peticiones de atención, aglutinando aproximadamente el 30% de las solicitudes registradas en los centros. El servicio de emergencias sanitarias 061 dispone para la atención sanitaria a las emergencias de 30 equipos asistenciales compuestos de personal médico, de enfermería y técnico de emergencias dotados de UVI móviles equipadas para la atención sanitaria in situ. Además, cuenta con 7 equipos de coordinación avanzada (ECA) con profesionales de enfermería y técnicos de emergencias, así como con una unidad de soporte vital básico, 13 equipos de traslado de pacientes críticos y 9 vehículos de apoyo logístico para su movilización en situaciones de catástrofe o accidentes con múltiples víctimas. Además, dispone de helicópteros medicalizados con personal médico y de enfermería en Baza (Granada), Málaga, Córdoba y Sevilla. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

