El 1% de la población mundial acaparará el 84% de la riqueza creada en 2021

El informe de Oxfam International muestra que el 1% más rico de la población mundial acaparará el 84% de la riqueza creada en 2021. El informe destaca que cada año, el 1% más rico de la población mundial aumenta su riqueza en un 11%, mientras que el resto de la población solo aumenta el 0,5%. Además, el informe afirma que la desigualdad de riqueza sigue empeorando, con la desigualdad de salarios aumentando en los últimos años. El informe concluye que es necesario implementar medidas para reducir la desigualdad de riqueza, como una tasa a los multimillonarios, un salario mínimo universal y la eliminación de los incentivos fiscales para los ricos. El informe de Oxfam International también señala que la desigualdad de riqueza es un problema particularmente grave en América Latina, donde el 1% más rico acapara el 44% de la riqueza nacional. Además, el informe destaca que el 1% más rico de la población mundial posee el doble de riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. Esto implica que el 1% más rico posee el equivalente a la riqueza acumulada por los 3.800 millones de personas más pobres del mundo. El informe también destaca que el 1% más rico de la población mundial controla el 49% de la riqueza financiera neta global, mientras que el 50% más pobre de la población mundial controla solo el 1%. Esto significa que el 1% más rico posee el equivalente a la riqueza acumulada por los 3.800 millones de personas más pobres del mundo. Además, el informe señala que los ricos tienen una mayor influencia sobre los gobiernos, debido a su mayor acceso a los recursos financieros. Esto les permite obtener mejores oportunidades de empleo, acceso a los mejores servicios de salud y educación y mejores condiciones de vida.

