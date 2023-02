Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Becarios y desempleo juvenil Aixa Almagro Más artículos de este autor Por miércoles 15 de febrero de 2023 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante los últimos meses, el tema de los becarios sin sueldo de Yolanda Díaz en la Administración Pública ha recibido una gran cantidad de atención. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha insistido en que los becarios son una forma de abuso y no se les está dando el trato adecuado. No obstante, los propios becarios de la Administración Pública se encuentran en las mismas condiciones que Díaz critica. Cientos de jóvenes ven obligado a aceptar trabajos como becarios sin remuneración para poder completar sus estudios, ya que hacer las prácticas profesionales es un paso obligado para transitar hacia el mundo laboral. Especialmente en el sector público, hacer las prácticas da prestigio y queda muy bien en el currículum, por lo que muchos jóvenes se ven obligados a aceptar estas condiciones. Sin embargo, el hecho de que los becarios no reciban remuneración alguna es una situación desigual e injusta. Esto se agrava con el hecho de que estos trabajadores realizan sus tareas sin ningún tipo de apoyo administrativo o financiero. Esto significa que los becarios no tienen la oportunidad de aprender un oficio o conseguir un trabajo estable después de completar sus prácticas. Es por esta razón que los becarios deben ser respaldados por el Gobierno para que reciban una formación adecuada y puedan tener un trabajo estable una vez que hayan finalizado sus estudios. La situación de los becarios es especialmente preocupante en España, ya que los becarios son una fuerza de trabajo importante pero también lo es el altísmo nivel de desempleo juvenil, por lo que no parece que esa transición al empleo desde las prácticas sea realmente efectiva. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Redacción de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 23 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)