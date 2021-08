Sucesos El 112 gestiona 536 emergencias en Almería en la operación salida de agosto lunes 02 de agosto de 2021 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



Emergencias 112 Andalucía ha coordinado un total de 536 incidencias en la provincia de Almería durante la primera operación salida del mes de agosto, entre las 15,00 horas del viernes 30 de julio, a la medianoche del domingo 1 de agosto; un fin de semana marcado por el elevado número de desplazamientos en las carreteras con motivo de las vacaciones de verano.



Esta cifra supone casi el 8,12 por ciento de las 6.593 emergencias gestionadas en toda la comunidad y es un 5,46 por ciento inferior a la registrada en el mismo período del año pasado, cuando se coordinaron 567 avisos, según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



La mayor parte de las incidencias registradas en el Teléfono Único de la Junta ha sido por asistencias sanitarias, con un total de 222 emergencias y por seguridad ciudadana (99). A continuación, se han situado las incidencias de tráfico (53), las relacionadas con animales (35) e incendios (32).



Con un número menor se han encontrado las emergencias relacionadas con accidentes de circulación, servicios básicos y rescates y salvamentos, entre otros.



La jornada del domingo 1 de agosto, con 235 emergencias coordinadas, ha sido la de mayor actividad en las salas del 112 y la franja horaria comprendida entre las 20,00 y las 21,00 horas la más activa, con hasta 170 incidencias gestionadas por los gestores del servicio de emergencia.



Las provincia almeriense se encuentra entre las que ha tenido un comienzo de agosto más tranquilo, junto a Huelva (466), Córdoba (417) y Jaén (408). En el otro extremo, con más emergencias coordinadas se sitúan Málaga (1.582), Sevilla (1.504), Cádiz (926) y Granada (753). A ellas hay que sumar un caso de coordinación fuera de Andalucía.



El servicio 112 ha coordinado 1.903 emergencias en las capitales de provincia: 645 en Sevilla, 514 en Málaga, en Granada han sido 200, 189 en Córdoba, en Huelva han sido 119, un total de 102 en Almería, 76 se han producido en Jaén y 58 en Cádiz.



El 112 es el teléfono único de emergencias de la Unión Europea, se trata de un servicio público, gratuito y multilingüe, disponible las 24 horas los 365 días del año para atender las demandas de los ciudadanos sobre cualquier tipo de incidencias: asistencias sanitarias, rescates y salvamentos, seguridad ciudadana y accidentes de tráfico, entre otros.



