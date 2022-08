Deportes El 36º Open de Ajedrez reunirá a un centenar de participantes para la Feria de Almería viernes 05 de agosto de 2022 , 16:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cita, donde colabora el Patronato Municipal de Deportes, se celebrará el 21 de agosto en el Círculo Mercantil de la capital Las actividades deportivas son un pilar fundamental para las fiestas patronales de la ciudad en honor a la Virgen del Mar, que sucederán del 19 al 27 de agosto. Por ello, el Patronato Municipal de Deportes (PMD) trabaja para dar cabida a multitudinarias citas deportivas en las que disfrutarán niños y mayores. El XXXVI Open de Ajedrez no fallará en su cita anual durante la Feria de Almería. Con el objetivo de hacer vivir una experiencia única a los deportistas, el Club Deportivo Ajedrez Círculo Mercantil ha organizado el torneo de feria en el que colabora el PMD para hacer de las fiestas patronales unas jornadas de disfrute con un amplio abanico de actividades. El Círculo Mercantil del Paseo de Almería congregará a 100 participantes el 21 de agosto desde las 10:00 horas. Una cifra que sigue aumentando y donde la disciplina sigue haciendo historia gracias a la gran acogida de sus ediciones. Se disputarán siete rondas mediante el sistema suizo en un ritmo de juego 8’+3’’ por jugador. Además, al terminar el torneo abierto de ajedrez, la organización se encargará de repartir premios en metálico para los ganadores y trofeos para los usuarios que se enmarquen en las categorías sub-10, sub-12 y sub-14. En cuanto a las inscripciones, el número se ha marcado en torno a los cien participantes y los interesados en ampliar información o formalizar la inscripción deberán llamar al teléfono 629 50 87 36, o bien, escribiendo un correo a la dirección [email protected] Se admiten hasta el viernes, 19 de agosto, hasta las 16:00 horas o hasta media hora antes del comienzo del torneo, cerrándose el plazo a las 9.30 horas de la mañana. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

