El tercer premio del Proyecto de Producción de FICAL 2021 inicia su rodaje

viernes 05 de agosto de 2022 , 16:30h

El tercer premio del Concurso de Proyectos de Producción Audiovisual de FICAL 2021 ha inciado hoy el rodaje en la barriada nijareña de ‘Los Albaricoques’. El diputado provincial Antonio J. Rodríguez ha visitado al equipo técnico y artístico de ‘El Ladrón de Lluvia’, un cortometraje dirigido por Luis Sánchez que cuenta la historia de Raimundo Polvorín, un agricultor en la ruina y desquiciado que decide poner fin a la causa de todos sus males: algo que aparece en el cielo en días de tormenta privándole de un bien tan esencial y escaso como es el agua.

El rodaje que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de agosto, se va a desarrollar al 100 % en localizaciones de la provincia: en las comarcas de Níjar y Albox que van a simular la fictica comarca de los Baladres. El elenco artístico y técnico está trabajando desde primera hora de la mañana para construir una historia que pretende cruzar fronteras a través del circuito internacional de festivales de cortometrajes.

El diputado provincial ha aprovechado la visita para felicitar al director por la obtención de este premio, por contribuir a que Almería siga siendo un referente como tierra de cine y por su capacidad para hacer posible que este atractivo proyecto audiovisual inicie su rodaje.

Por su parte, el cineasta ha indicado que este proyecto surge como idea de un largometraje y pretenden que el cortometraje sea la carta de presentación para poder llevar a cabo un largo en el que contar una historia que se desarrolla íntegramente en Almería.

El Concurso de Proyectos de Producción Audiovisual de FICAL pretende impulsar el trabajo de creación de películas producidas por almerienses que se rueden o graben en la provincia de Almería, como obras de interés cultural y artístico, contribuyendo al incremento del patrimonio cultural almeriense.

Sinopsis:

Raimundo Polvorín es un agricultor venido a menos. Sus tierras están secas porque no llueve, sigue esperando una ayuda agraria que nunca llega y, para colmo, sospecha que su mujer ya no le quiere.

La única razón que lo empuja a seguir adelante es su hijo Carlos de ocho años, al que le apasionan los juegos de guerra. Sin embargo, Raimundo cree que su suerte está a punto de cambiar el día en que el tiempo vaticina lluvia, pues está seguro de que con ella aparecerá la maldita avioneta antitormenta (la causa de su miseria según él) y esta vez está dispuesto a espantarla. Ya en la sierra, efectivamente, aparece una avioneta y, perdiendo los estribos,

Raimundo dispara a mala fe consiguiendo hacer que se estrelle. Cuando vuelve a casa, en las noticias ya se han hecho eco del incidente. Comentan que alguien ha derribado una avioneta tripulada por un matrimonio inglés que hacía turismo. Consciente de que

todas las pistas apuntan hacia él, Raimundo se da a la fuga, pero no sin antes descubrir que uno de los terratenientes más importantes del pueblo puede que sea el responsable de la sequía que martiriza a la zona. Es así como su huida se convierte a la vez en una misión: conducir a las fuerzas del orden que lo persiguen hacia el remoto lugar donde sospecha que este individuo oculta una plantación de lechugas y la verdadera avioneta.

Sobre el director:

Luis Sánchez es un profesional autónomo del medio audiovisual con residencia en Almería. Con un MA in Film and Media Production porla New York Film Academy, Luis estudió y trabajó en Los Ángeles durante algo más de dos años, tiempo en el que escribió y dirigió sus tres primeros cortometrajes; Pinot Noir (2016), Oval Magnet (2017) y The Scene (2018). A su vuelta a Almería rodó La Dimensión XY (2018), La segunda en negrita (2019), ganador de la Maratón 48x3 de FICAL, y Punta Tacón (2021). Actualmente compagina la creación narrativa y de guiones (El ladrón de lluvia está basado en un guión de largometraje) con la producción de videoclips, videos promocionales y la participación activa en otras producciones audiovisuales como han sido la serie documental Jerusalem (2021) y el cortometraje Farruca (2021). En mayo publicó Pantalla, su primera novela, y en octubre se espera el lanzamiento de una segunda, Dios del Caos.