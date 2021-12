Capital El 75 Aniversario de la Agrupación echa a rodar con la presentación del cartel lunes 06 de diciembre de 2021 , 11:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Banda de Música Santa Cecilia de Sorbas también interpreta la marcha ‘La luz de Dios, de José Peña Rubio El Claustro de la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación ha acogido este fin de semana el acto de presentación del cartel del 75º Aniversario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería. La obra ha sido realizada por el artista sevillano Fernando Vaquero, quien hace pocos meses presentó también en Almería la pintura del 75º Aniversario de la Hermandad del Silencio. Fernando Vaquero ha explicado que “tenía claro que no debía ser un cartel de Semana Santa al uso, sino un concepto mucho más amplio que englobara también a las Hermandades de Gloria y a la institución que representa”. Asimismo, ha reconocido que “entendí que en la pintura debía aparecer la ciudad que las acoge y las vio nacer, así como el lema del aniversario”. La obra recoge referencias a los “7 puertos”, según los ha definido su propio autor. Se trata de las hermandades de penitencia, las hermandades de glorias, la Agrupación de Cofradías, la ciudad de Almería, la luz de Dios, el paso del tiempo y la alusión a todas las hermandades de la capital. Tras descubrir su obra, en la cual quedan representadas todas las hermandades de Almería, tuvo lugar la presentación de la marcha ‘La luz de Dios’. Una pieza musical para paso de palio que ha sido compuesta por José Peña Rubio. La obra ha sido interpretada por la Banda de Música Santa Cecilia de Sorbas. Ha dirigido todo el acto el comunicador Daniel Valverde Miranda. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

