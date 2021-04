‘El Agente Topo’ en el Cineclub Almería

martes 20 de abril de 2021 , 16:01h

La segunda película del ciclo de primavera de esta actividad de La Factoría y el Área de Cultura se proyectará a las 18.30 horas





De Francia a Chile. Tras abrir la temporada de primavera la pasada semana con la película francesa ‘Solo Las Bestias’, Cineclub Almería continuará esta semana su viaje por lo mejor del cine independiente de todo el mundo viajando hasta Chile con la película documental ‘El Agente Topo’. La cita es el jueves, 22 de abril, a las 18.30 horas y en el Teatro Apolo, gracias al trabajo conjunto del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y La Factoría Almería, que cuenta además con sus propios colaboradores.



‘El Agente Topo’ es un documental dirigido por Maite Alberdi y que cuenta con las intervenciones de Sergio Chamy, Rómulo Aitken, Marta Olivares, Berta Ureta, Zoila González, Petronila Abarca y Rubira Olivares.



La sinopsis es la siguiente: Rómulo, un investigador privado, recibe de parte de una clienta el encargo de investigar sobre el estado de salud de su madre, quien vive en un asilo. Para llevar a cabo la misión contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años quien debe internarse en el asilo como un agente topo. Allí, Sergio lucha por cumplir su misión mientras inevitablemente, emplea a involucrarse en la vida de las residentes de ese hogar.



Obtuvo el premio del público en el Festival de San Sebastián y estuvo nominada a mejor película documental en los Oscar y los premios Independent Spirit y a mejor película iberoamericana en los premios Goya, premios Forqué y National Board of Review.



Está activada la venta online en www.almeriaculturaentradas.es. Las entradas tienen un precio de 4 euros. Organizado por La Factoría y el Área de Cultura, Cineclub Almería cuenta con el patrocinio de Onda Cero y la Universidad de Almería, y la colaboración de La Lustra Cocina, Joseba Añorga, La Chica de Ayer y la asociación Amigos de la Alcazaba.





Estas son las películas del ciclo de primavera:







Jueves, 22 de abril – El Agente Topo. Chile.



Viernes, 30 de abril – La Gomera. Rumania.



Jueves, 6 de mayo – Otra Ronda. Dinamarca.



Jueves, 13 de mayo – La Última Primavera. España.



Jueves, 20 de mayo – The Father. Reino Unido.



Viernes, 28 de mayo – Crock of Gold- Reino Unido.



Jueves, 3 de junio – Una Joven Prometedora. Reino Unido.



Lunes, 7 de junio – Plácido (Sección Acercamientos. Berlanga)



Martes, 8 de junio – El Verdugo (Sección Acercamientos. Berlanga)



Jueves, 10 de junio – Zero. España.







Ya proyectadas:



Jueves, 15 de abril – Solo Las Bestias. Francia.