Almería

El agua volverá "pronto" a las Salinas de Cabo de Gata

lunes 09 de enero de 2023 , 16:07h

Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Economía Azul, se mostró confiado en que "en muy poco tiempo" los humedales protegidos de Cabo de Gata, Almería, vuelvan a estar "renovados". Al igual que la imagen icónica de un parque natural", y expresó "satisfacción" por la finalización de las obras de emergencia para restaurar el agua de mar en el lugar.

En unas declaraciones a los periodistas, Fernández-Pacheco dijo que el estanque tardará "unos días" en volver a llenarse y destacó que "el ecosistema se recuperará" por lo que año tras año migran muchas aves acuáticas que a este rincón de Andalucía pueden hacerlo. otra vez".

Para el consejero, ha habido "mucho ruido político" en torno a la situación de los humedales protegidos en los "últimos meses" desde que las balsas se secaron en mayo y los trabajos de emergencia comenzaron en agosto y terminaron el pasado sábado.

La Junta de Andalucía pide "tranquilidad en todo momento" y argumentó que había actuado "diligentemente". "Hemos enviado un mensaje de que estamos haciendo lo correcto y está comprobado porque el trabajo está hecho y el agua está llegando a Salinas", dijo.

Por último, se refirió a que la COnsejería "decidió dar un paso adelante y priorizar" la zona en la estrategia de humedales, mencionando que a lo largo de 2023 se destinarán "casi un millón de euros" en colaboración con SEO BirdLife, "uno de los entidades líderes en conservación", para mejorar el ecosistema.

Unión Salinera SL, del grupo francés Salins, ha realizado trabajos de emergencia y ha devuelto agua de mar a la balsa a un caudal de 1.000 metros cúbicos por hora. El canal, que quedó bloqueado por las lluvias torrenciales en 2022 y provocó que la zona se secara en mayo, afectando a muchos hábitats de aves, finalizó el pasado sábado tras seis meses de ejecución.

Durante el proyecto de rescate, los trabajadores retiraron más de 1.200 metros cúbicos de materiales que bloqueaban el paso de agua de mar desde el museo e invirtieron más de 900 horas-hombre.

Cabe recordar que el Programa Andaluz de Seguimiento de la Fauna Silvestre concluyó que para "la mayoría" de "109 parejas de hasta ocho" especies de aves acuáticas, el "colapso hidráulico" de los humedales "debió provocar un fallo reproductivo". En ese momento anidan en sus estanques.

Los datos de seguimientos mensuales que se realizan desde 1993 en zonas del Parque Natural e incluidos en la Red de Información Ambiental de Andalucía muestran que las aves se están "reproduciendo plenamente" cuando los suministros de agua de mar son "escasos", y también es posible comprobar la presencia de "según polluelos de diferentes especies de diferentes edades eclosionaron juntos".

La razón de este "fracaso de reproducción", afirma el informe, es que la falta de agua "podría provocar una pérdida de suministro de alimentos para los pollos" y "una mayor accesibilidad a diferentes áreas de humedales y colonias de reproducción". "Carnívoros como jabalíes y zorros".

