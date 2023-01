Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Laura Zarauz, de la EDM ‘Atletas de Almería’ segunda de España lunes 09 de enero de 2023 , 16:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La escuela deportiva municipal estuvo presente en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera y prevé un año ilusionante El atletismo almeriense ha arrancado la temporada en 2023 con buenas noticias gracias al trabajo realizado por sus deportistas. Así lo ha corroborado la escuela deportiva municipal ‘Atletas de Almería’ tras su asistencia al Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera con motivo del Control de Pruebas Combinadas. A la cita acudieron las atletas Mónica Gómez y Laura Zarauz de categoría sub16. En el caso de la primera, Mónica, estaba recién llegada a la categoría y desde la escuela reflejan que la experiencia fue muy positiva, pues apenas lleva doce meses entrenando atletismo y logró una magnífica décima posición de la general de las 31 andaluzas que participaron, batiendo además sus cinco mejores marcas personales en cada una de las cinco pruebas del Pentatlón. Por otro lado, Laura Zarauz, dio una actuación impecable y logró una segunda plaza en el ranking nacional sub16 tras firmar una marca de 9’’35 en los 60 metros vallas y, con 2.921 puntos en el global del Pentatlón obtuvo la cuarta mejor marca nacional de categoría sub-16. En salto de altura mejoró su marca personal de 1,34 en 2022 a sobrepasar los 1,41 metros. Desde la escuela deportiva municipal ‘Atletas de Almería’ valoran los resultados obtenidos y esperan “una temporada ilusionante gracias a los deportistas de la escuela que tienen una proyección muy positiva”. De este modo, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha trasladado su felicitación “por lo logrado en la cita y espero que el 2023 sea un año de muchos éxitos para la escuela porque eso significará, además, éxito para Almería”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

