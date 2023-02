Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Vox se marca un Miriam Nogueras por el 28F Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por sábado 25 de febrero de 2023 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Vox criticaba duramente la pasada semana el comportamiento de la portavoz de Junts per Catalunya en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, porque en la sala de prensa del Congreso, apartó la enseña del Estado alegando que no se sentía representada por ella. Esta formación, igual que otras, se lanzó contra la diputada echándole en cara el sueldo que cobra de la misma institución y el mismo país a los que desprecia. Pues eso mismo es lo que de modo reiterado, y en ocasiones usando insultos extremadamente vejatorios, vienen realizando ellos desde que entraron el Parlamento, siendo el último caso la nota emitida con motivo del 28F, Día institucional de Andalucía. No tienen ningún problema en cobrar como parlamentarios, recibir subvenciones como grupo, repartírselas nominalmente... exactamente como los independentistas, que cobran de instituciones que quieren destruir. El pilla-pilla de Vox no tiene límites, como se está viendo en Castilla-La Mancha, formando parte del Gobierno autonómico, o cómo querían gobernar en Andalucía, o en Madrid... para no creer en las autonomías ni en sus instituciones, para despreciar hasta el extremo sus símbolos, bien que ponen el cazo cada mes... como la tal Nogueras. Aseguran que "Sólo los andaluces que toman el martes 28 de febrero como puente celebrarán esta fecha. Pero no porque no sean conscientes de que la Andalucía que vende el presidente de la Junta no se corresponde con la realidad, sino porque tomarán unas pequeñas vacaciones." algo que con toda probabilidad puede aplicarse a otras fechas sonadas como el 12 de octubre, o el "acueducto" del Día de la Constitución. La ignorancia -también la ignomina- les lleva a sostener "que hay en el calendario muchos otros días de los que sentirnos orgullosos, que no una fecha ligada a un referéndum donde se inició la autonomía. Basta recordar que la reforma de su estatuto en 2007, sólo el 36,2% acudió a votar. Batimos cifras de abstención." En su manipulación de los datos, lo que no dicen es que aquel 28F en el que los andaluces, con todo el aparato del Estado en contra (la prueba es la pregunta y condiciones pactadas por PSOE y UCD, en Madrid, aunque en Andalucía la fuerza de la ciudadanía les llevó por otros caminos) batió récord de participación. Por eso se fijan solo en el dato del referendum del segundo estatuto, y quizá cabría recordarles que los andalucistas reclamaron la abstención en él ¿quizá fue esa la razón? Seguro que no se acuerdan, como tampoco que el primer estatuto lo apoyaron en el 90% de los votantes, el segundo el 87,4%, y la autonomía por el 151, el 87,5%. Y hablando de votos y abstenciones, no es menos irracional que con sus 490.000 votos en las últimas elecciones autonómicas, menosprecien los 2,5 millones de votos afirmativos que tuvo el sí en el referendum del 28F en el que Andalucía logró la autonomía como la nacionalidad histórica que es, o que desprecien los 2,2 millones de votos que aprobaron el primer Estatuto, y que por tanto dieron su respaldo a Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza. "Desde VOX Andalucía queremos dejar claro que esta fiesta impostada no ha calado entre los andaluces", claro, basta comparar los votos como hemos hecho, y como podemos hacer, sumando todos los andaluces que votan a favor de partidos defensores de la autonomía -con sus matices cada cual- y quienes les votan a ellos. Y para impostado, por cierto, querer inventar ahora fiestas distintas que nadie reclama.. y oponerse a otras, como por ejemplo en Granada, donde lleva años pidiéndose recuperar el día de Mariana Pineda que hubo durante la II República y ellos rechazan recuperarlo, o que ahora vengan diciendo que en vez del 28F podía celebrarse el día de Federico García Lorca, al tiempo que se niegan a condernar a quienes le asesinaron. Más divertido es leer en su nota que "El estado de las autonomías no ha resuelto el problema de las desigualdades entre españoles, sino que las ha aumentado", es decir, que el centralismo españolista no era igualitario... bueno es que lo reconozcan. "Y lo que es peor, ha promovido el enfrentamiento y la división entre ellos favoreciendo a los nacionalistas que quieren romper España y penando a los que defienden su unidad" la pregunta es ¿quién está en prisión por defender la unidad de España? "Diecisiete sistemas sanitarios y educativos distintos lo que han hecho es aumentar las divergencias entre regiones." y eso significa que si "aumentan" es porque ya existían, bueno es que lo reconozcan quienes lo defienden. Pero lo que no logran entender es que gracias a esa descentralización, se han evitado males mayores provocados por la mala gestión del gobierno socialista de Pedro Sánchez, gracias esa descentralización en Andalucía habrá más horas de matemáticas y lengua, habrá más horas de lectura... gracias a eso se estudiará el terrorismo etarra. ¿Imagina Vox un Estado centralista presidido por Sánchez y los suyos? ¿No es mejor que existan contrapoderes? Efectivamente, "Sólo queda VOX" en el pasado en blanco y negro, porque el futuro se escribe en verde sobre páginas en blanco. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria"