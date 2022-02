Capital El alcalde aborda con el coronel Enrique Gomáriz Devesa actividades para acercar la Legión viernes 04 de febrero de 2022 , 16:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha ratificado la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y la Legión que se traducirán este 2022 en una nueva edición de La Desértica y otras acciones para visibilizar la Legión en la capital El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha mantenido un encuentro en la Casa Consistorial con el coronel Enrique Gomáriz Devesa, en el que han abordado diferentes acciones dirigidas a acercar la Legión a la sociedad almeriense. Acompañado por el concejal delegado de Deportes y Agricultura, Juan José Segura, el regidor ha puesto en valor la “estrecha vinculación” existente entre Almería y la Legión. Entre los asuntos que se han puesto sobre la mesa, la celebración de una nueva edición de la carrera La Desértica, “con la que el Ayuntamiento colaborará en todo lo que esté en su mano”, y el ofrecimiento de espacios en la ciudad para organizar una parada militar o una jura de bandera por parte de la sociedad civil a lo largo de un fin de semana centrado en la Legión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

