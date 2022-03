Capital El alcalde acude al tradicional besapiés de Jesús Cautivo de Medinaceli viernes 04 de marzo de 2022 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha invitado a los almerienses a participar en esta tradición que se repite el primer viernes del mes de marzo como uno de los actos más multitudinarios en la antesala de la Semana Santa El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha acudido un año más al tradicional besapiés de la imagen de Jesús Cautivo de Medinaceli, que se expone el primer viernes de marzo en la Catedral de la Encarnación y que, después de dos años de restricciones y cambios por la pandemia por COVID, está ubicado en su capilla y allí permanecerá expuesto “hasta que haya almerienses que quieran pasar a rezarle”. Así lo ha apuntado la hermana mayor de la Hermandad del Prendimiento, María del Mar Marín Navarro, que ha señalado cómo este 2022 es, además, un año especial en tanto en cuanto se celebra el 25 aniversario de la bendición de la imagen actual del Jesús Cautivo de Medinaceli, conocido como el Señor de Almería. Son miles los almerienses, de la capital y también de la provincia, que acostumbran a pasar este primer viernes de marzo por la Catedral, ha apuntado Marín, quien ha agradecido al alcalde y a los miembros de la Corporación municipal que se acerquen para seguir con una tradición “importante para Almería y la hermandad”. Acompañado por los concejales María Vázquez, Margarita Cobos, y el diputado provincial Manuel Guzmán, así como por miembros de la Hermandad del Prendimiento, el regidor ha querido participar en una de las tradiciones populares más arraigadas en la devoción almeriense. Son miles de devotos los que cada año se acercan hasta la Catedral de la Encarnación para orar, pedir y dar gracias ante la imagen del Cautivo, que sale en procesión todos los miércoles santo, de la mano de la Hermandad del Prendimiento. El alcalde, que se ha acercado a orar ante la imagen a primera hora de la mañana, ha invitado a los almerienses a seguir participando de este acto tan entrañable y antesala de la Semana Santa almeriense. El Cristo de Medinaceli permanece expuesto en la capilla del Sagrario de la Catedral todo el día, hasta que haya almerienses que se acerquen hasta alli, confirman desde la hermandad, desde donde recuerda que en años anteriores, las restricciones habían obligado a limitar horarios y aforos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

