Capital El alcalde elogia a ‘A Toda Vela’ “porque ha hecho de Almería una ciudad mejor” viernes 04 de marzo de 2022 , 15:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco recoge el galardón otorgado al Ayuntamiento en la Gala de XXV Aniversario de la asociación por “el apoyo continuado en el tiempo y la sensibilidad hacia la inclusión y la innovación social” El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que ‘A Toda Vela’ “hace mejor la ciudad de Almería” con su “labor y compromiso con y por las personas con capacidades diferentes” y así lo ha hecho a lo largo de los últimos 25 años. En el marco de la gala celebrada por la asociación con motivo de su 25 aniversario, el primer edil ha recogido el reconocimiento otorgado al Ayuntamiento por “el apoyo continuado en el tiempo y la sensibilidad hacia la inclusión y la innovación social” y, en nombre de la UAL y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que han recogido un galardón en el mismo apartado, ha agradecido a la asociación “todo lo que, en forma de tiempo, formación, conocimiento, experiencia y cariño” regala a la sociedad almeriense. ‘A Toda Vela’ es “ejemplo de muchas cosas buenas” ha dicho el alcalde en su intervención. “Ejemplo inspirador para otras asociaciones, para las familias, y para el resto de la sociedad almeriense”. De hecho, ha puesto en valor el trabajo de esta asociación que ha puesto “los cimientos de una ciudad mejor, ejemplo de solidaridad”. ‘A Toda Vela’ cumple 25 años en los que ha cambiado la vida a más de 350 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias gracias a un programa que ha ido creciendo con el tiempo y que ha pretendido siempre apoyarlas para ampliar su red natural de amigos y para incorporarse a la vida social de la ciudad igual que cualquier otro almeriense. Así lo ha confirmado Isabel Guirao, “alma mater de la asociación”, ha dicho el alcalde, en una gala “emocionante” en la que se ha repasado un cuarto de siglo de actividad dirigida a hacer de esta asociación una entidad de referencia para las personas con discapacidad, pero también para más de 2.000 ciudadanos que han ejercido el voluntariado en ‘A Toda Vela’ integrando valores de solidaridad y empatía. Oficina Municipal de Vida Independiente Por todo ello, el alcalde ha agradecido a la entidad y a quienes han hecho posible “un proyecto de activación social tan ilusionante, comprometido y consciente”. Personas con las que el Ayuntamiento seguirá trabajando y colaborando porque el Equipo de Gobierno municipal “está empeñado en hacer de Almería una ciudad cien por cien inclusiva” y, en este empeño, cuenta con asociaciones del tercer sector como ‘A Toda Vela’. Gracias a ella, “Almería ha sido la primera ciudad en España en poner en marcha una Oficina municipal de vida independiente”. “Una propuesta que el Ayuntamiento abrazó ilusionado y que ha sido posible gracias al empuje de ‘A Toda Vela’. Un empuje que vuelve, tras la pandemia a hacerse fuerte”. Y es que, ‘A Toda Vela’ gestiona la Oficina Municipal de Vida Independiente para personas con discapacidad intelectual, la primera de España y con la que el Ayuntamiento, dice Guirao, ha demostrado su actitud inclusiva e innovadora hacia el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Además, gracias a miembros de esta y otras asociaciones, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan de Accesibilidad Universal a los espacios museísticos municipales, un plan, dice Fernández-Pacheco, que se quiere ampliar a todos los edificios municipales de la ciudad de Almería. Acompañado por los concejales María Vázquez, Carlos Sánchez, Paola Laynez y Juanjo Segura, el alcalde ha agradecido a ‘A Toda Vela’, a su presidenta, María Dolores Manzanares, su vicepresidente, Javier Pérez, y a Isabel Guirao, directora y “alma mater de la entidad”, el reconocimiento al Ayuntamiento y su empeño por hacer de Almería “una ciudad más amable e inclusiva para todos”. Los galardonados ‘A Toda Vela’ ha otorgado reconocimientos, además de al Ayuntamiento de Almería, la UAL y la consejería de Educación, a los alcaldes de Benahadux, Huércal de Almeria y Viator, a la entidad Plena Inclusión, Amigos de la Alcazaba, empresa Ramón Del Pino, Diputación provincial de Almería, Fundación la Caixa, Los Vinilos y Fundación Music for all, Fundación UDA, Asociación de Vecinos Albaida-Cortijo Grande, Aena, Decathlon, Felipe Berenguel, Fundación Pedro Caparrós, Luxeapers, Juanma Cidrón, Juan y Medio, socios y voluntarios de ‘A Toda Vela’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

