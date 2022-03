Capital El Ayuntamiento extiende a la calle Marcos la mejora de infraestructuras básicas viernes 04 de marzo de 2022 , 16:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local aprueba además la redacción del proyecto para la adecuación, como zona lúdico-deportiva, del espacio comprendido entre Avda. Adolfo Suárez y calle Pilar Miró El Ayuntamiento de Almería extenderá la remodelación y mejora iniciado sobre las calles del entorno de Puerta Purchena a la calle Marcos, siendo esta además una de las actuaciones incluidas en el marco de los proyectos que el Consistorio ha incluido a cargo de los fondos Next Generation (fondos europeos) a los que, por un montante total de más 7,6 millones de euros, ha accedido para seguir mejorando y modernizando la ciudad, en ámbitos como la digitalización, la peatonalización y la movilidad sostenible. Así lo ha anunciado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, informando de la aprobación de este proyecto hoy en Junta de Gobierno Local. La inversión prevista para esta actuación se cifra en 233.760,19 euros, teniendo como plazo de ejecución cuatro meses. Se suma esta intervención, sobre una superficie de 850 m², a otras obras en fase de ejecución, caso de la calle Cruces, o las anunciadas para la calle Magistral Domínguez, en colaboración con la Diputación Provincial. “El proyecto de remodelación y mejora de la calle Marcos, que incluye la renovación de su actual pavimento y de las redes de infraestructura, tiene como objetivo principal que en la calle los peatones sean los protagonistas principales y puedan circular con mayor comodidad”, ha explicado Vázquez. Para ello esta previsto la demolición de las pequeñas aceras existentes en el tramo inicial de la calle, desde la Avenida Pablo Iglesias y realizar una nueva plataforma continua sin bordillos abarcando todo el ancho de la calle, y que la circulación de vehículos se realice a una velocidad mas reducida. En la actuación también se incluye la renovación de las redes de los servicios municipales existentes. Zona lúdica-deportiva Entre los veinticuatro puntos del Orden Día de la Junta de Gobierno Local se ha incluido también la adjudicación, a la mercantil ‘Ordaz Estudio de Arquitectura S.L.P.’, del contrato de los servicios de redacción de proyecto de adecuación funcional de espacio entre Avda. Adolfo Suarez y Calle Pilar Miró, por importe de 60.497,58 euros. El plazo de duración de este contrato será de 4 meses, contados a partir de la firma del contrato. El objeto de esta actuación es la de completar, a nivel de proyecto, las actuaciones que el Ayuntamiento de Almería ha ejecutado (Parque de las Familias) o está pendiente de ejecutar (ampliación Parque de las Familias y Ciudad de la Cultura) dentro del gran sistema general adyacente a la Avda. del Mediterráneo, en la zona situada entre Cortijo Grande y el Auditorio Maestro Padilla. La inversión estimada para la ejecución futura de este proyecto es de cuatro millones de euros. Delimitado entre la Avda. Adolfo Suárez y la calle Pilar Miro y con una superficie de 44.500 m², “este espacio aspira a convertirse en una gran zona deportiva y de ocio al aire libre”, ha recordado la portavoz municipal. Centro de la Mujer y espacio ALMA

En esta Junta de Gobierno se han adjudicado también sendos contratos, de suministro y servicio, en el objetivo de la puesta en marcha del Centro de la Mujer de Los Molinos y el espacio inclusivo ALMA, en La Goleta. Para el Centro de la Mujer, que será inaugurado la próxima semana en el rehabilitado antiguo edificio de Protección Civil, se ha adjudicado el contrato de suministro de material de oficina, pedagógico y deportivo, por importe de 2.383,83 euros. Para el espacio ALMA, que acogera a medio centenar de colectivos que trabajan por personas con capacidades diferentes, se ha aprobado el pliego de clausulas administrativas y prescripciones técnicas y el expediente de contratación para la prestación del servicio de control y accesos y atención de usuarios, con un presupuesto base de licitación de 29.941,47 euros. Se han adjudicado además en esta Junta de Gobierno sendos contratos, con un importe total de 13.000 euros, para el suministro de 60.000 mascarillas (30.000 FFP2 y 30.000 quirúrgicas), además del contrato menor de suministro de quince carpas automontables, por importe de 18.140,32 euros, que van a acoger a otros tantos expositores en la primera edición del Ecomercado que, organizado por el Ayuntamiento de Almería, se celebrará el sábado 12 de marzo y tendrá continuidad en meses sucesivos. A propuesta del Área de Cultura se ha aprobado también el expediente de contratación para la realización de los servicios de gestión, organización y mantenimiento de recintos para la realización de espectáculos y actividades culturales y festivas en el municipio de Almería, organizadas por el Área de Cultura y Educación, en el período que transcurre desde el mes de abril de 2022 hasta el día 1 de febrero de 2024. Los servicios que habrá de prestar la empresa adjudicataria serán los siguientes: Organización de la ocupación del Recinto Ferial y de otros, en los cuales se autorice el uso de parcelas para su explotación con ocasión de fiestas mayores (Feria de Almería, Navidad, Romería de Torregarcía y San Juan) y eventos organizados o tramitados por el Área de Cultura y Educación (Feria del Libro, Cruces de Mayo, entre otros) Trabajos de mantenimiento, reparación, revisión y asistencia técnica previos o simultáneos al desarrollo de las actividades. Este contrato saldrá a licitación por un importe total, IVA incluido, de 211.750 euros, para el período estimado desde abril de 2022 hasta el día 1 de febrero de 2024. El importe total de la contratación se reparte en varias anualidades, de forma principal en 2022 y 2023. Plan anual de contratación La portavoz municipal ha informado igualmente de la aprobación del Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de la capital para 2022. El Plan de Contratación es un instrumento de planificación de las necesidades contractuales anuales que, de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público, es necesario aprobar anualmente, aparejado a la aprobación del Presupuesto Municipal. El Plan anual de contratación se publicará en el Portal de Transparencia y el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería Del mismo modo, ha dado cuenta de la declaración en situación de abandono de 72 vehículos que se encuentran en el Depósito Municipal, instando a que la empresa concesionaria 'Dornier S.A.' a que traslade estos a un centro autorizado de tratamiento, para su posterior destrucción y descontaminación.

