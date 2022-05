Capital El alcalde anima a los almerienses a participar y disfrutar de las Cruces de Mayo domingo 01 de mayo de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha visitado los ambigús del Mirador de la Rambla, la Compañía de María y la UNED

Después de dos años de sin ellas por el Covid-19, Almería vuelve a celebrar con intensidad sus Cruces de Mayo. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que ha visitado todos los ambigús y cruces que las hermandades han instalado en Mirador de la Rambla, también en la UNED, la Compañía de María y la Casa Sacerdotal, ha animado a los almerienses a participar y disfrutar de esta tradición. Acompañado de los concejales María Vázquez, Carlos Sánchez y Margarita Cobos, el primer edil ha felicitado a los cofrades por estas Cruces de Mayo, que sin duda son muy especiales. Las Cruces de Mayo se celebran hasta el 7 de mayo. Este año, como novedad, la ubicación de los ambigús que las hermandades venían realizando en la Plaza Vieja se realiza en el Mirador de la Rambla Federico García Lorca. Estos ambigús estarán abiertos hasta el lunes 2 de mayo en horario de mediodía. El jueves 5 de mayo se retoma la actividad en horario de noche, al igual que el viernes día 6. Las Cruces llegarán a su fin el sábado 7, que abrirán tanto a mediodía como por la noche. El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Promoción de la Ciudad, ha convocado sendos concursos de Cruces de Mayo y de Mayas para proseguir con esta tradición. Dentro del concurso de Cruces de Mayo hay las siguientes modalidades: Asociaciones de Padres o Alumnos de Centros de Enseñanza o Colectivos de dichos centros; Asociaciones, entidades culturales u otros colectivos incluidas las personas físicas y hermandades y cofradías. El jurado valorará la belleza de la Cruz (máximo de 10 puntos), la ornamentación del lugar (máximo de 8 puntos), la originalidad (máximo de 6 puntos), la adecuación a la tradición (máximo de 4 puntos) y la artesanía y detalles empleados en el conjunto de la cruz (máximo de 4 puntos). Todas deben tener flores naturales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

