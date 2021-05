Capital El alcalde anima a participar en el Sorteo de Oro de Cruz Roja miércoles 05 de mayo de 2021 , 16:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha recibido en Alcaldía a la directora de Responsabilidad Social de la entidad, Isabel Monedero, y a varios voluntarios que estos días en la calle “venden boletos de solidaridad”





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha animado a los almerienses a colaborar con Cruz Roja y “la importante labor” que realiza a través de la participación en el Sorteo de Oro que, después del año de pandemia, volverá a celebrarse en verano. El lema del sorteo 2021 es ‘Contigo es posible cambiar miles de vidas’.



El regidor ha recibido en Alcaldía a la directora de Responsabilidad Social de Cruz Roja Española, Isabel Monedero, que ha recordado cómo la campaña de venta del sorteo dura tres meses y toda la recaudación de la venta “se queda en Almería para seguir ayudando a la gente que más lo necesita”.



Junto con Monedero y en la presentación del sorteo, han participado varios voluntarios que estos días “llenan las calles buscando la solidaridad de los almerienses”. Son voluntarios que “venden boletos de solidaridad” de un sorteo que es “una buena oportunidad para ayudar a cambiar la realidad de las personas que más lo necesitan”.



Los diseños de los boletos, con un precio de 5 euros, hacen referencia a la posibilidad de ayudar a personas sin hogar, a llenar la soledad de los mayores, a responder a los más vulnerables, a asegurar energía y bienestar a quienes sufren pobreza energética, a acoger a quienes lo han dejado todo atrás o, también, a trabajar por un nuevo comienzo.





Finalidad social

La finalidad social de este sorteo es evidente, ha recalcado Fernández-Pacheco, que ha señalado a Cruz Roja como un tablón al que se han podido agarrar quienes más han sufrido las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria. Por este motivo, el Ayuntamiento ha colaborado, a través de varios convenios con la entidad por valor de más de 150.000 euros, de modo que “el canal de ayuda llegue a todos los rincones de la ciudad”. “Como alcalde de la ciudad no puedo más que agradecerlo”, ha dicho el regidor, que ha animado a participar en este sorteo, que “contribuye a fortalecer esa red de solidaridad que representa Cruz Roja”.



El sorteo será el 22 de julio y por los cinco euros que vale un boleto se opta a un primer premio de 3 millones, un segundo premio de un millón y un tercero de medio millón de euros; además de a muchos otros premios de menor cuantía, explican desde Cruz Roja. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

