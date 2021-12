Capital El alcalde anima a "trabajar" para "crear" el futuro de Almería jueves 23 de diciembre de 2021 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Mensaje de Navidad de Ramón Fernández-Pacheco rinde homenaje a los ‘héroes anónimos’ de la lucha contra el coronavirus El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha apelado a la unidad de todos los almerienses para recibir el nuevo año 2022, “en la convicción de que cuando avanzamos juntos, los almerienses no tenemos más límite que el de nuestros propios deseos”. En el tradicional Mensaje de Navidad, Fernández-Pacheco “ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento para dar cada día el mejor servicio a todos los almerienses, y compartir los mejores deseos para el nuevo tiempo que se abre ante nosotros”. “Estamos creando el futuro” “Pero el futuro no se construye con deseos, sino trabajando para hacer que se cumplan. Y en Almería, ese futuro ya lo estamos creando entre todos”, señala en el vídeo que ha difundido a través de las redes sociales. La alocución del alcalde rinde homenaje a los ‘hérores anónimos’ que se han reivindicado fundamentales durante la crisis sanitaria, con la participación de más de una decena de protagonistas directos en la lucha contra el coronavirus. Así, las palabras del primer edil se intercalan con imágenes de profesionales que representan a sectores como el agrícola, sanitario, seguridad, asistencia social, comercio, hostelería, limpieza o a los empleados municipales y cierran las mismas dos niños que simbolizan a los almerienses del futuro. “Almería es una gran ciudad con un gran porvenir”, -concluye Ramón Fernández- Pacheco en su mensaje institucional, “pero el futuro sólo será posible si hay futuro para todos. Y esa realidad no empieza mañana; empieza hoy. Por eso, os animo a que salgamos a recibir 2022 con alegría, y unidos en la convicción de que cuando avanzamos juntos, los almerienses no tenemos más límite que el de nuestros propios deseos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.