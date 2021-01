El alcalde anuncia más ayudas para actividades no esenciales por el cierre

Fernández-Pacheco explica que el Ayuntamiento lleva semanas trabajando en la ampliación de las medidas para paliar los efectos de la pandemia y pide máxima prudencia y responsabilidad a los almerienses