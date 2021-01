UAL Deportes da nivel docente de Superliga a su curso de Entrenador Nivel I de Voleibol

lunes 25 de enero de 2021 , 17:12h

Últimos días para inscribirse en esta propuesta del Programa de Formación, muy exitosa en ediciones pasadas, y este año, si cabe, más ambiciosa incluso, en estrecha colaboración con el Club Unicaja Almería y la Delegación Almeriense







Coincidente en su inicio con la Copa del Rey de Voleibol, que se disputará entre los días 5 y 7 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria, una nueva edición del prestigioso curso ‘Entrenador Nivel I de Voleibol’ de UAL Deportes se va a extender entre el 2 y el 20 del mismo mes, precisamente con una gran cercanía al máximo nivel nacional de esta modalidad. Así se ha quedado plasmado en su cuerpo docente, que cuenta con los técnicos del Club Voleibol Unicaja Costa de Almería, que luchará por ese título, el que sería el duodécimo trofeo de esa competición en sus vitrinas, y con un árbitro de Superliga de la RFEVB, más especialistas en el vóley formativo y en la psicología del deporte. Muy completo en su contenido, y con carácter semipresencial, el curso viene a ser otra demostración de que el Programa de Formación Deportiva no frena por culpa de la COVID-19, no solo por las horas que se van a impartir on-line, la mayoría, sino por contar con un ‘plan de contingencia’ en el fatídico caso de que la situación sanitaria no haya ido a mejor en las fechas previstas y no se puedan realizar con normalidad las prácticas en pabellón.



Con pocas plazas aun disponibles, el periodo de inscripción finalizará este día 27 de enero, para acto seguido dar comienzo a la docencia. Tal y como ha relatado Pablo Martínez, “se trata de dar continuidad, con una nueva edición de un curso que tanto éxito ha tenido en ediciones anteriores”. Siempre con la idea clara de mejorar, aunque el grado de satisfacción del usuario sea el más alto, UAL Deportes busca la excelencia en sus propuestas, siendo la primera piedra sobre la que construir, en esta ocasión, que no haya afectación por la incidencia del virus, en declaraciones del mismo Martínez como el responsable del Programa de Formación Deportiva: “Este curso de ‘Entrenador Nivel I de Voleibol’ es otra de las actividades que se han rediseñado para adaptarse a la situación sanitaria actual, en concreto planteándose con formato semipresencial”. Se desarrollará con la doble colaboración de la Delegación Almeriense de la Federación Andaluza de Voleibol y del Club Voleibol Unicaja Costa de Almería como coorganizador. Para Martínez, “esta alianza asegura una alta calidad en la docencia del curso, que estará capitaneada por el primer entrenador del club ahorrador, Manolo Berenguel, quien compartirá sus conocimientos con los futuros entrenadores de nuestra provincia”.



De nuevo, la obligación de adaptarse se convierte en un beneficio, “y es que, este año, el traslado a la modalidad on-line de toda la parte teórica del curso se convierte en una gran oportunidad para que cualquier persona interesada de la provincia e incluso de fuera de ella pueda formarse y obtener su titulación de entrenador sin necesidad de desplazamientos”, ha puntualizado Martínez, algo que precisamente salvaría las normas actuales de limitación de movilidad y cierre perimetral de municipios. Como ejemplo de la ‘expansión’ que tiene la propuesta, “una apuesta por la formación y la promoción del voleibol”, ha puesto la solicitud para poder cursarlo llegada desde Perú: “Unicaja Costa de Almería lo compartió en sus redes y eso ha ayudado a levantar incluso más expectación de la habitual, porque el curso se ha basado, en gran medida, en la aportación de Unicaja Costa de Almería, entidad referente en el voleibol nacional e internacional, colaborando así en la cualificación de todos aquellos interesados y practicantes de vóley que quieran seguir ligados a su deporte como formadores”.



En el cuerpo docente, no en vano, además de Manolo Berenguel aparece un mito de esta modalidad, Enrique de Haro, preparador físico que tiene en su palmarés los 29 títulos nacionales del club ahorrador y el Campeonato de Europa de 2007 con España, único gran logro internacional del voleibol español. De Haro cuenta con experiencia docente en la Universidad de Almería, de donde es egresado otro de los formadores del curso, Miguel Trujillo, de CCAFD, entrenador de las categorías inferiores de los verdes. La parte dedicada a la gestión emocional corresponderá a Javier López, más talento UAL, como también el de Miguel Hernández, un fisioterapeuta de gran prestigio y que participó de una de las épocas más gloriosas del club blanquiverde. En cuanto a la parte de reglamento, se contará con un colegiado que arbitra partidos de Superliga, Fernando Pérez, afincado en Almería, todos muestra del alto nivel de voleibol que disfruta esta provincia. Las sesiones con contenidos teóricos se impartirán a través de la plataforma de enseñanzas virtual de la Universidad de Almería, ‘Blackboard Learning’, “facilitándose a los ponentes y a los participantes una potente herramienta que les permitirá un aprovechamiento máximo del curso”. Habrá nueve sesiones distribuidas en tres semanas.



Por otro lado, se desarrollarán otras tres sesiones presenciales, en jornadas de sábado por la mañana, en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Almería, donde se llevará a la práctica todo lo aprendido en el aula virtual. A ese respecto, Pablo Martínez ha precisado que “ya están previstas las correspondientes medidas de seguridad sanitaria que se implementarán, tanto el uso de los geles o las mascarillas, la desinfección del material y el uso de toda la superficie del pabellón, para asegurar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal”. La evaluación a los alumnos también se realizará en formato no presencial, a través de la misma plataforma. En la web https://www2.ual.es/serviciodeportes/formacion/curso/19/entrenador-nivel-i-de-voleibol está la información completa, con el detalle de contenidos para las 51 horas planificadas, las cuales, por último, cabe destacar que van a permitir a los estudiantes de la Universidad de Almería solicitar la convalidación de 2 créditos académicos ECTS.