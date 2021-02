El alcalde anuncia otro medio millón de euros más en ayudas directas por el covid-19

lunes 01 de febrero de 2021 , 16:07h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Fernández-Pacheco ha presentado una nueva convocatoria de ayudas, que tramitará la Cámara, para llegar al comercio no esencial, la hostelería, actividades turísticas y los negocios cerrados desde marzo