Aumentan los jóvenes almerienses hospitalizados por covid-19

viernes 25 de junio de 2021 , 15:10h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia









El delegado territorial de Salud y Familias de la Junta en Almería, Juan de la Cruz, ha expresado este viernes su "preocupación" por el repunte de las hospitalizaciones en la provincia de Almería, cuyos centros sanitarios registran 19 personas ingresadas de las que seis se encuentran en UCI.



"Son personas jóvenes y nos damos cuenta de que tenemos que seguir manteniendo las medidas de uso de mascarilla porque aunque no es obligatoria, es muy recomendable", ha dicho el delegado ante los medios desde el Hospital de Poniente de El Ejido, donde se encuentran la mitad de las personas que han ingresado en UCI.



El titular provincial de Salud ha solicitado que se mantengan las prevenciones en materia de distancia de seguridad, higiene y uso de la mascarilla aunque a partir de este sábado ya no sea obligatoria en todos los ámbitos, puesto que Almería es una provincia "receptora" de turistas durante esta época del año.



Belmonte ha avanzado que la provincia se mantiene por debajo de los 50 casos detectados de forma diaria, con 40 casos notificados este viernes. No obstante, el incremento de las recuperaciones --36 nuevas este viernes hasta las 54.216-- y la ausencia de fallecimientos ha hecho que la tasa de incidencia disminuya hasta los 66,4 casos por cada 100.000 habitantes. La provincia cuenta actualmente con 695 casos activos.



De otro lado, el delegado se ha congratulado por el avance en la vacunación, con 236.007 personas que han completado ya la pauta de vacunación. Durante la jornada de este jueves se inyectaron 12.427 dosis de vacunas en la provincia de Almería, donde 371.598 han recibido ya al menos una dosis, de modo que el 51 por ciento de la población provincial se encuentra inmunizada al menos parcialmente frente al virus.

Imprimir