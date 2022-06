Capital El alcalde aplaude “la ilusión y la energía” de los mayores y vecinos de Oliveros martes 07 de junio de 2022 , 19:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha visitado el Centro de Mayores Mediterráneo Oliveros que estos días acoge exposiciones, concursos e incluso un mercadillo solidario a beneficio de Cáritas El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado el Centro de Mayores Mediterráneo-Oliveros, donde ha comprobado “la ilusión y la energía” con la que han preparado la tercera Semana Cultural de ADAMA, en colaboración de la Asociación de Vecinos Mediterráneo Oliveros y el Ayuntamiento de Almería. Acompañado de las concejales María Vázquez y Paola Laynez, el primer edil ha compartido una agradable jornada con todos ellos y ha aplaudido el ‘patio cordobés’ con el que han decorado el salón. Además, les ha deseado mucho éxito en la celebración de las actividades que han organizado y, sobre todo, “que conserven siempre esa vitalidad y entusiasmo que desprenden en todo lo que hacen”. Fernández-Pacheco les ha agradecido “lo mucho que habéis hecho por Almería y lo mucho que seguís aportándonos a todos los almerienses gracias a vuestra experiencia”. En esta tercera Semana Cultural, que se celebra desde el 6 hasta el 10 de junio, los más de 1.200 usuarios del centro municipal Mediterráneo Oliveros disfrutan de un completo programa de actividades: desde exposiciones de los trabajos que se realizan a lo largo de todo el año en los talleres, concursos de gastronomía y pasatiempos, concurso de miss centro, además de un paseo por la ciudad en el tren turístico e incluso un mercadillo solidario a beneficio de Cáritas, que estará abierto hasta el viernes 10 de junio, de 10.00 a 13.00 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

