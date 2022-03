Capital El alcalde aplaude la “rapidez y esfuerzo” de la Junta ampliando el decreto de sequía jueves 31 de marzo de 2022 , 16:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco insiste en que invertir en la conservación de los cauces, en la depuración, en la regeneración o en la desalación es siempre una apuesta de futuro, más importante si cabe en Almería El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha valorado muy positivamente la ampliación del decreto de sequía que acaba de aprobar la Junta de Andalucía y que viene a “garantizar y asegurar más agua para la ciudad y la provincia de Almería” en unos momentos especialmente complicados por la prolongada ausencia de lluvias durante muchos meses seguidos. En este sentido, ha agradecido la rapidez y el esfuerzo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible y el de su consejera, Carmen Crespo, por la ampliación de un paquete de inversiones que, en un montante de 141,5 millones de euros se destinarán a la mejora de la infraestructura hidráulica de la Comunidad y a ayudas a sectores afectados. Así lo ha trasladado en el transcurso de los premios ‘Fin de Máster’ de la Cátedra Aqualia del Ciclo Integral del Agua, entregados esta mañana en el Salón de Plenos de la capital. Si bien es verdad que las recientes lluvias han aliviado un tanto la actual situación, entiende el primer edil que este decreto viene a seguir dando cobertura “al déficit de un periodo seco que arrancó hace cuatro años. Almería, Andalucía necesita agua. Sin ella, no hay futuro”, ha recalcado Fernández Pacheco, abogando por un uso eficiente que “no solo debe responder a una planificación eficiente a nivel de infraestructuras. También a extender la información que del uso que de ella se hace en el día a día”. A su juicio, estas medidas impulsadas por el Gobierno que preside Juanma Moreno se traducirán en obras de mejora hidráulica en Cuevas del Almanzora y actuaciones para la mejora de los recursos hídricos a través de aguas regeneradas en Almería capital, El Ejido, Roquetas y Adra. Une este conjunto de nuevas actuaciones a la “planificación” en política de agua por parte de la Consejería, administración gestora en esta competencia, y que se vienen desarrollando en Almería “como la depuración de aguas en Cabo de Gata, las conexión de los depósitos de La Pipa, así como las obras en los cauces del río Andarax a su paso por la capital o Rambla Morales”, ha enumerado Fernández-Pacheco. “Invertir en agua, en la conservación de los cauces, en la depuración, en la regeneración, en la desalación... es siempre una apuesta de futuro, para poner un muro de contención al que, por otra parte, es el mayor factor de riesgo que tiene el desarrollo de esta provincia, donde la sequía se padece de forma exponencial”, ha concluido Fernández-Pacheco, reconociendo una vez más en esta ampliación del Decreto por parte de la Junta “una noticia objetivamente buena para todos”, encontrando en el marco de esta entrega de los premios de la Cátedra del Agua “su mejor escenario”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

