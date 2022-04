Capital El alcalde asiste a la salida en cofradía de Unidad desde la iglesia de San Ignacio de Loyola domingo 10 de abril de 2022 , 18:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco y el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, han acompañado a la hermana mayor, Paula Morales, en las levantás del Santísimo Cristo de la Paz y María Santísima de la Unidad El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido en la iglesia de San Ignacio de Loyola a la salida en cofradía de Unidad. Acompañado por el concejal delegado del Área de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha aplaudido las dos levantás que, después de dos años de pandemia, han dado la salida del templo a las imágenes del Santísimo Cristo de la Paz y María Santísima de la Unidad. Invitados por la hermana mayor de la cofradía de Unidad, Paula Morales, han conocido los preparativos en el templo de la primera de las procesiones de la Semana Santa 2022 en Almería, que este Sábado de Pasión ha llenado de fieles y curiosos las calles del barrio de Piedras Redondas, donde la Hermandad tiene su sede. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

