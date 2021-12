Capital Sor Araceli Fuentes y a Bibiana Montoya reciben premios del Día de la Constitución viernes 03 de diciembre de 2021 , 18:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco asiste al acto institucional de celebración del 43 aniversario de la Carta Magna, donde se ha reconocido a diez mujeres El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha entregado en la Subdelegación del Gobierno de España en Almería dos de los diez premios anuales que, por el Día de la Constitución, ha otorgado la institución a mujeres que han destacado en diferentes campos en la provincia de Almería. El primer edil ha sido el encargado de hacer entrega del reconocimiento a sor Araceli Fuentes Maldonado, hermana mercedaria de la Caridad por su entrega con los emigrantes que llegan a la provincia y que viven en asentamientos, y a Bibiana Montoya, presidenta de la Asociación Amar y Vida de Almería. Una entrega enmarcada en el acto institucional que, presidido por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel de la Fuente, se ha caracterizado por subrayar el artículo 14 de la Constitución de 1978 que hace referencia a la igualdad entre hombres y mujeres. La Constitución, se ha leído durante el acto, establece, en su artículo 14, que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En este contexto, el resto de premiadas en el 43 aniversario de la Constitución Española han sido: María Luisa Balaguero Callejón, magistrada del Tribunal Constitucional; Pilar Flores Cubos, catedrática de Psicología y experta en neuromodulación, Rosa García-Galea, primera mujer piloto de caza en España, Isabel Guirao, fundadora de la asociación 'A Toda Vela' en favor del ocio inclusivo, Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería, Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta ejecutiva del Grupo Cosentino, Antonia Sánchez Villanueva, subdirectora de La Voz de Almería-Cadena SER y Carmen Vidal Salcedo, secretaria general de UGT. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

