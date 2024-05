Provincia Ampliar El alcalde de Adra recibe al equipo campeón de Liga miércoles 15 de mayo de 2024 , 16:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha recibido en la Casa Consistorial a parte de la plantilla del Club Deportivo Adra Trafalgar, Campeones de Liga de la categoría 2ª Andaluza Senior, un título gracias al cual jugarán en la temporada 2024/2025 en 1ª Andaluza Senior. El primer edil, que estaba acompañado del concejal de Deportes, Juan Antonio Fernández, ha felicitado a este equipo de reciente creación por un “excelente temporada” que finaliza con ese “merecido” ascenso de categoría. Asimismo, les ha animado a “mantener esa ilusión e ímpetu” de cara a la próxima temporada, para “seguir cosechando éxitos”. Los jugadores Álvaro, Morris, Guille, Gabri y Kiko, encabezados por el entrenador, Álex Bautista, y el delegado del equipo, Juan Sedano, han agradecido al alcalde y al concejal el apoyo que el equipo recibe por parte del Ayuntamiento y han mostrado su satisfacción “tras lograr este ascenso para el que hemos trabajado mucho”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

