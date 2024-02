El alcalde de El Ejido asegura que el municipio es víctima del narcotráfico

El alcalde exige al Ministerio del Interior “más medios para combatir el crimen organizado” durante el minuto de silencio por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha solicitado públicamente al Ministerio del Interior “más medios para combatir el crimen organizado” durante un acto de repulsa de los “viles y terribles asesinatos” de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos violentamente por una ‘narcolancha’. El regidor ha querido “exigir, como venimos haciendo en cada Junta Local de Seguridad, más medios humanos, especialmente de Guardia Civil”, así como “más medios marítimos, que son no escasos sino prácticamente inexistentes, y también medios aéreos”; y ha denunciado que “por parte del Ministerio se hace oídos sordos y no se destinan los medios suficientes”.

El minuto de silencio se ha celebrado a las puertas del Ayuntamiento de El Ejido, convocado en toda Andalucía por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal; el comandante de la Guardia Civil en El Ejido, Jesús Mira; el comisario de la Policía Nacional, José Antonio Roca; el intendente de la Policía Local, Marco Muñoz; agentes de los tres cuerpos de seguridad; presidentes de juntas locales; trabajadores municipales y ciudadanos.

Góngora ha expresado “nuestra más firme condena de estos asesinatos que hielan la sangre y el corazón”, y ha mostrado “nuestro pesar y nuestras condolencias a las familias y a toda la familia de la Guardia Civil, y nuestra solidaridad con las personas que se encuentran hospitalizadas, a las cuales deseamos una pronta recuperación”. El alcalde ha incidido en que “hemos visto cómo esos agentes se encontraban prácticamente a merced del crimen organizado”.

“Como alcalde de un municipio que también se tiene que enfrentar a este tipo de acciones del crimen organizado, con tráfico de sustancias estupefacientes y también de personas con demasiada habitualidad, exigimos, como venimos haciendo en cada Junta Local de Seguridad, más medios para combatirlo”. A su juicio, “se le tiene que dar políticamente trascendencia e importancia a ese tráfico con personas que a veces pierden la vida, que generan además situaciones de ilegalidad, y también con el tráfico de drogas”.

El regidor ha insistido en que este problema afecta también con especial importancia a El Ejido: “ya llevamos mucho tiempo sufriéndolo, antes eran pateras, ahora son narcolanchas y cuando hay buena mar es habitual que desembarquen y no una, sino varias”. “Lo que más me preocupa es cómo actúan impunemente: desembarcan y emprenden el camino de retorno y pensamos que a esos delincuentes hay que combatirlos deteniéndolos y confiscando esas embarcaciones, que son muy costosas, para que esto no les salga rentable”.

Según ha abundado el alcalde, “esa situación jamás se tendría que haber producido, hay que tomarse esta problemática en serio, hay que destinar más medios no solo para que los agentes y fuerzas de seguridad tengan las suficientes garantías para combatir estos crímenes, sino para realmente atajarlos, porque tienen un volumen de trabajo absolutamente desproporcionado”.