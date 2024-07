El alcalde de El Ejido pide más seguridad al Ministerio

miércoles 31 de julio de 2024 , 14:58h

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado exigir al Ministerio del Interior y al subdelegado del Gobierno en la provincia de Almería que se dote de más medios tanto humanos como materiales al puesto de la Guardia Civil de El Ejido. En la sesión plenaria ordinaria celebrada hoy se ha acordado igualmente la realización de un estudio que evalúe las posibilidades de ofrecer un servicio de seguridad rural.

“Yo personalmente he requerido ese incremento de medios de forma sistemática, no hay Junta Local de Seguridad en la que no lo haga, y también en reuniones con el propio Subdelegado, que ejerce las competencias para dirigir los Cuerpos y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestra provincia y tiene por tanto una responsabilidad directa en el ámbito de la seguridad, pero todas esas peticiones caen en saco roto”, ha expresado el alcalde, quien ha recordado que en el pasado mes de abril ya se aprobó una moción por parte del Pleno en el mismo sentido.

El alcalde ha considerado pertinente la realización de dicho estudio, aunque ha matizado que “las competencias no son nuestras y además la implementación de esta medida tendría un coste económico importante, que habría que ver quién lo paga, pues todos sabemos cómo están las arcas municipales y cada año tenemos que detraer no pocos millones de euros para seguir amortizando deuda heredada”. No obstante, ha señalado que “vamos a hacer el estudio y quizá eso nos clarifique a todos dónde estamos desde el punto de vista legal, competencial y presupuestario”

En la misma línea se ha mostrado el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, quien ha recordado que “este equipo de gobierno y este alcalde en particular lleva ya años exigiendo medios a quien tiene competencias reales para la vigilancia, el control y la seguridad en el campo, que es el Gobierno de España a través del Ministerio del Interior”.

“Creemos necesario exigirle a quien tiene competencias que las ejerza, seguimos exigiendo al representante del Gobierno en la provincia que exija al Ministerio del Interior que dote de más medios humanos y materiales a nuestra Guardia Civil, que demasiado hacen con los medios que tienen”, ha reiterado el edil.

Manuel Martínez ha explicado que “se tendrán que elaborar los informes técnicos, jurídicos y de intervención pertinentes para valorar si este Ayuntamiento tiene competencias en materia de seguridad rural, y todo indica que no, y por tanto sería una competencia impropia, por lo que lo primero que habría que realizar sería un estudio de sostenibilidad financiera y que la puesta en marcha de este servicio no genere ningún riesgo para la hacienda pública”.

Al hilo, ha añadido que “el 100 por 100 del coste habría que repercutírselo a los agricultores y propietarios de suelo rústico”. Con las 18.500 hectáreas de suelo rural del municipio, ha indicado el concejal, “nos sale en torno a 4,5 millones de euros, que tendrían que ser repercutidos de manera directa a los dueños de las explotaciones agrícolas, en torno a 240 euros por hectárea”.

Martínez ha subrayado, además, que dicho servicio “ya lo están prestando empresas privadas, seguramente en condiciones más ventajosas, y esto no asegura que no se vayan a producir robos, porque al final un cuerpo de seguridad privada no es un cuerpo policial: no puede hacer detenciones ni traslados a la comisaría”.