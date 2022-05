El alcalde de El Ejido se reúne con el nuevo presidente de la A.C. Athenaa

lunes 16 de mayo de 2022 , 16:16h

Francisco Góngora se ha reunido con Samuel Caro, elegido recientemente presidente de la Asociación Cultural de Athenaa, y con su antecesor en el cargo, Francisco Espinosa, para conversar sobre los proyectos y retos que se ha marcado la nueva directiva.

Caro ha trasladado su deseo de aportar su experiencia docente y arqueológica, algo que siempre he tratado de aunar, junto con sus compañeros, en salidas culturales y recreativas a otras localidades, “con la finalidad de hacer ver a los asociados y simpatizantes que lo que tenemos no es menos importante que los lugares visitados”. “La presidencia es un reto, pero también una responsabilidad, aunque asimismo la oportunidad bonita de hacer algo por mi “pueblo” a través de lo que me siempre me ha apasionado, la Historia. Pero me refiero a nuestra Historia en concreto, la de Murgi”.

El alcalde ha animado a la asociación a seguir trabajando por la riqueza histórica, cultural y natural del municipio de la mano del Ayuntamiento, ya que el equipo de Gobierno trabaja y tiene como prioridad recuperar, conservar, documentar, musealizar y promocionar todo el patrimonio municipal con actuaciones tan importantes como la puesta en valor del Yacimiento Arqueológico de Ciavieja.